"Манул" - младший брат БМП-3 станет опасным противником на поле боя

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Боевая машина пехоты третьего поколения БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. На ее основе созданы около двух десятков различных образцов военной и инженерной техники.

Например, разведывательные варианты, самоходные артиллерийские орудия, пусковые установки для противотанковых ракет, системы разминирования, бронетранспортер, ремонтно-эвакуационная машина и др.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Сама же БМП неоднократно модернизировалась, на нее устанавливали различные комплексы защиты: оптико-электронные, активные. Становилась лучше система управления огнем - появился прицел с тепловизионным каналом.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Двигатель УТД-32Ф мощностью 660 л.с. позволял наращивать массу при сохранении хорошей подвижности.

Своеобразным венцом развития БМП-3 стала ее версия с передним расположением двигателя, известная как "Манул". Этот образец, по сути, является новой боевой машиной пехоты, в которой применены наиболее распространенные узлы и агрегаты, находящиеся в серийном производстве.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Манул" демонстрировался с новым дистанционно-управляемым боевым модулем, на котором кроме 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета, также применены противотанковые управляемые ракеты "Корнет", способные, как это было показано в ходе специальной военной операции, уничтожать западные основные боевые танки М1А1 "Абрамс" и "Леопард-2" . Созданы модули и с другим вооружением, в том числе с 57-мм орудиями.

Лев Романов