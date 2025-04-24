Перспективы японо-американского договора при администрации Трампа: кто окажется на передовой в случае кризиса? Рамки концепции "единый театр действий" (TV Asahi, Япония)

Asahi: США перекладывают расходы по сдерживанию Китая на Японию

На фоне переговоров по тарифам Вашингтон требует от Токио увеличения оборонных расходов и готовности к конфликту в Восточной Азии, передает Asahi. При этом администрация Трампа проводит кадровые чистки в американской армии, увольняя сторонников политики Байдена.

В Токио обеспокоены: даже в рамках японо-американского переговоров по тарифам обсуждались вопросы безопасности. Соединенные Штаты требуют от Японии взять на себя дополнительные расходы и проявить решимость, ведь в случае возникновения чрезвычайной ситуации в Восточной Азии "Япония окажется на передовой".

США требуют от Японии "решимости"

Администрация Трампа ясно обозначила свою жесткую позицию в отношении Китая.

Американский лидер Дональд Трамп придерживается стратегической концепции "мир через силу". Этот принцип направлен преимущественно на сдерживание амбиций Пекина. В соответствии с занятой позицией президент США назначил на ключевые должности своих сторонников, также придерживающихся жесткой линии в отношении Китая. В первую очередь, речь идет о госсекретаре США Марко Рубио и советнике президента по национальной безопасности Майкле Уолтце.

Подобный подход прослеживается и в оборонной сфере: министром обороны США назначен Пит Хегсет, политический комментатор консервативного телеканала Fox News. На январских слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса Пит Хегсет заявил: "Мы будем работать с дружественными странами и союзниками, чтобы сдержать китайскую агрессию в Индо-Тихоокеанском регионе". Он также утверждает, что нужно "как можно скорее положить конец конфликтам в секторе Газа и на Украине и сосредоточиться на противодействии Китаю".

Ключом к сдерживанию Пекина американский министр обороны назвал Токио. 30 марта состоялась встреча министров обороны Японии и США. Пит Хегсет подчеркнул, что Штаты рассматривают Японию как незаменимого партнера в сфере сдерживания военной агрессии Китая, и подтвердил, сотрудничество между Силами самообороны и ВС США в Японии будет укрепляться.

Соединенные Штаты объявили о намерении модернизировать Вооруженные силы США в Японии, полномочия которых ограничиваются управлением военными базами. Предполагается преобразовать их в объединенное командование с полномочиями оперативного.

В марте Япония сформировала Объединенное оперативное командование по централизации управления сухопутными, морскими и воздушными силами самообороны, которое будет служить своего рода аналогом Объединенного командования США, и позволит двум странам более тесно сотрудничать.

Следует отметить, что на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств Пит Хегсет заявил, что в случае кризиса на Тайваня Япония окажется на передовой, и призвал ее проявить решимость.

Американские журналисты не замедлили поинтересоваться, готова ли Япония сражаться бок о бок с Соединенными Штатами в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Тайване. Министр обороны Японии Гэн Накатани лаконично ответил, что правительство будет действовать по ситуации, никак не опровергнув, но и не подтвердив слова своего американского коллеги.

В будущем возможны дополнительные расходы

На фоне дальнейшего укрепления отношений с Японией Соединенные Штаты обдумывают перспективы сокращения военных расходов. Это вполне может ударить по Токио.

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) под руководством Илона Маска призывает министерства и агентства сократить расходы на 1 триллион долларов (142 триллиона иен) США к концу мая.

Как сообщает телекомпания NBC, в Минобороны США рассчитали, что отмена плана по наращиванию американского военного присутствия в Японии позволит сэкономить порядка 170 миллиардов иен.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство содержанием японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, заявляя, что Штаты тратят сотни миллиардов долларов на защиту Японии, в то время как она не несет никаких расходов. Исходя из этого, можно предположить, что Вашингтон переложит дополнительное финансовое бремя на Токио, вплоть до бюджета на укрепление двустороннего альянса.

Чиновники Министерства обороны недовольны: обсуждается "сырая" концепция

Между тем концепция "единого театра военных действий", которая была предложена Японией Соединенным Штатам, не нашла однозначного отклика как в стране, так и за рубежом.

По данным газеты Asahi Shimbun, ссылающейся на многочисленные источники в правительстве, в ходе уже упоминавшейся встречи министров обороны Японии и США от 30 марта, глава ведомства Гэн Накатани заявил, что Япония придерживается концепции "единого театра военных действий". По словам министра, Япония хотела бы рассматривать США, Австралию, Филиппины, Республику Корея и прочие страны как единый театр (зону) военных действий и углублять сотрудничество с этими государствами.

Под "театром военных действий" принято понимать территорию, где в военное время проводится одна операция. Под данным нескольких правительственных источников, новая концепция объединяет ранее использовавшиеся термины "театр военных действий в Восточно-Китайском море" и "театр военных действий в Южно-Китайском море". Разработана она была высокопоставленными должностными лицами Сил самообороны и Министерства обороны Японии.

Предложенная концепция была встречена министром обороны США Питом Хегсетом с энтузиазмом.

18 апреля министр обороны Японии Гэн Накатани, отвечая на вопросы о концепции единого театра военных действий, избегал подробных комментариев, однако отметил ее важность. "Чтобы поддерживать мир и безопасность в нашей стране, нам необходимо рассматривать безопасность в регионе как единое целое", — заявил он.

Почему же правительство Японии выдвинуло концепцию "единого театра военных действий" именно сейчас?

Профессор Дзинбо из университета Кэйо, эксперт по международной политике и безопасности, объяснил ее цели и задачи следующим образом: "Япония придает ключевое значение полноценной вовлеченности Америки в дела Индо-Тихоокеанского региона. Полагаю, что цель концепции в том, чтобы при разработке Соединенными Штатами оборонной стратегии весь регион рассматривался как единое целое". По вопросу перспектив реализации этой концепции профессор сказал: "Единый театр военных действий — это всего лишь общая идея, своего рода яркий слоган. Никаких прав или обязанностей эта концепция пока что не подразумевает. Не стоит полагать, что позиция Японии кардинально изменится".

Однако в феврале и марте страна начала активно работать над укреплением сотрудничества с несколькими странами. В частности, в Южно-Китайском море были проведены совместные военные учения.

Концепция "единого театра военных действий" подверглась критике как внутри страны, так и за рубежом.

По данным японской газеты Asahi Shimbun, высокопоставленный чиновник Министерства обороны заявил: "Не следует публично и бездумно бросаться такими сильными словами, как „театр военных действий“". По его мнению, данная концепция еще "сырая" и непроработанная, так что и обсуждать нечего.

Член Коммунистической партии сенатор Таку Ямадзоэ, выступая в комитете по иностранным делам и обороне палаты советников Японии, раскритиковал предложенную концепцию, заявив, что конкуренция с военными блоками в Индо-Тихоокеанском регионе лишь усилит напряженность.

Южнокорейская газета "Ханкёре" сообщила: "Роль американского военного контингента в Южной Корее, изначально предназначенного для защиты страны, может быть переориентирована на "сдерживание Китая". Причем сама постановка такого вопроса считается недопустимой".

К чему приведут последовательные увольнения высокопоставленных военных чиновников США?

После инаугурации Дональда Трампа в американском военном ведомстве начались чистки.

По данным Wall Street Journal, 3 апреля генерал Тимоти Хо был уволен сразу с двух постов: главы киберкомандования Вооруженных сил и Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

АНБ подчиняется Министерству обороны и отвечает за перехват сообщений по всему миру, включая сбор разведывательной информации в целях борьбы с терроризмом.

По данным агентства Reuters, до этого драматического увольнения президент Трамп встречался с Лорой Лумер, известной ультраправой активисткой. Впоследствии Лора Лумер сообщила в социальных сетях, что передала Дональду Трампу список "нелояльных чиновников", чем и могла повлиять на решение касательно их нахождения на занимаемых постах.

По данным агентства Reuters, среди других уволенных были председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун, который был вторым чернокожим главой Вооруженных сил США в истории; начальник управления военно-морских операций Лиза Франкетти, ставшая первой женщиной в высшем офицерском корпусе ВМС; представитель США в военном комитете НАТО Шошана Чатфилд.

По всей видимости, эти меры отражают позицию Трампа, который отверг политику администрации Байдена по поддержке женщин в армии и отказался от концепции DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность).

Повлияет ли произошедшее на национальную безопасность США? Как сообщает Wall Street Journal, сенатор-демократ из Вирджиния Марк Уорнер осудил увольнение Тимоти Хо, заявив, что это решение вряд ли усилит кибербезопасность США на фоне растущих угроз в цифровом пространстве.

Американская медиа-организация Politico выразила обеспокоенность и заявила, что увольнение Шошаны Чатфилд, столь видного американского офицера, может "еще больше обострить наши и без того хрупкие отношения с альянсом".