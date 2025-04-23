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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит

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Источник изображения: belvpo.com

Страны ЕС и блока НАТО под предлогом якобы экзистенциальной угрозы с Востока, приступили к расширению оборонно-промышленного производства, многократному увеличению инвестиций в военной сфере и возвращению обязательной военной службы. Согласно «Белой книге», Европа к 2030 году должна быть готова к большой войне с Россией. Учитывая, что Россия в рамках Союзного государства имеет стратегического союзника то, подразумевается и Беларусь.

Тем временем, Скандинавские страны и Прибалтика с обострённым восприятием России как угрозы, усиливают военное сотрудничество. Подчеркнем, что милитаризация Европы – это не ответ на вызовы, а их создание. О наличии маркеров, свидетельствующих о подготовке НАТО к агрессии на восточном фланге, свидетельствует проведение мероприятий заблаговременной подготовки. Отметим, что мы неоднократно писали о том, что альянс переносит производство оружия ближе к восточным границам, наращивает производство боеприпасов, совершенствует логистику и апробирует новые маршруты переброски ВВСТ.

С учетом дивергентной международной обстановки в целом и продолжающегося российско-украинского конфликта, Беларусь и Россия в рамках Союзного государства готовы защитить свою независимость и территориальную целостность. Так, в интервью МТРК «Мир» Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не будет воевать с ядерной страной, какая бы она ни была. Он также подчеркнул, что недавно вступивший в силу договор с Россией о гарантиях дает стране полную безопасность.

Кроме сотрудничества и взаимодействия в двустороннем формате Союзного государства от агрессивных действий альянса эффективную защиту обеспечивает ОДКБ. Так, Беларусь, являясь форпостом у западных границ Организации, при необходимости всегда готова выполнить свои обязательства в рамках блоковых договоренностей по оказанию помощи в случае внешней агрессии или иных современных угроз против одной из стран-участниц.

В контексте мероприятий, объединяющих усилия по обеспечению безопасности стран-членов Организации, стоит отметить серию взаимных встреч и переговоров военных делегации Беларуси и Казахстана. Стороны наметили пути интенсификации двустороннего военного сотрудничества, а также подчеркнули взаимную заинтересованность в укреплении и развитии отношений между оборонными ведомствами государств.

Вместе с тем, положительная динамика развития сотрудничества в военной сфере, а также предстоящая серия учений ОДКБ в Беларуси, Казахстане, Киргизии и Таджикистане демонстрирует единство и решимость организации противостоять современным вызовам и угрозам, как на территории отдельных государств, так и в регионе в целом.

Сергей Острына

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