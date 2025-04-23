Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Балканский форпост

138
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Учитывая складывающуюся политическую конъюнктуру на Балканах, в частности, подписание в марте т.г. трехстороннего оборонного пакта – военно-политического союза – между Албанией, Хорватией и Косово, стоит предположить, что время было выбрано не случайно. Уже более пяти месяцев в Сербии продолжаются протесты.

Отметим, что подобные военно-политические союзы создаются в интересах более крупных игроков. В данном случае – явно прослеживается британский след при активной поддержке Анкары. В общем и целом, схема довольно действенная и заключается в использовании своих прокси- для реализации геополитических интересов.

Кроме того, известно, что Тирана и Загреб привлекали к вышеупомянутым переговорам Северную Македонию и Болгарию. На данный момент соглашение не подписано, но официальное заявление о готовности присоединиться к союзу София сделала, очередь за Скопье. При положительном исходе, сербы фактически окажутся в окружении «недружественных стран». Останется только два окна – в Венгрию и Черногорию.

В свою очередь, Белград и Будапешт 1 апреля в ответ на недружественные действия данных стран подписали аналогичное соглашение.

На этом фоне, высока вероятность, что т.н. тройственный союз на Балканах при поддержке англосаксов уже осуществляет подготовку к событиям 30-й годовщины геноцида в Сребренице. Подчеркнем, что это событие каждое лето целиком захватывает местную общественно-политическую жизнь и является «фундаментом из песка» сербской государственности.

Один из рассматриваемых сценариев заключается в разогреве протестного потенциала в Сербии до 11 июля. К этому времени уже будет выбрана «сакральная жертва» из числа этнических албанцев, проживающих в Сербии. Это, по замыслу Тираны, должно привести к насильственным акциям против сербов – к геноциду, а значит и к применению силы со стороны действующих властей по отношению к радикалам. В таком случае, параллельно волнения вспыхнут в Косово и Метохии.

Таким образом, данный прецедент должен послужить поводом для того, чтобы самопровозглашенная Республика Косово затребовала международного вмешательства в политические процессы в Сербии. Иными словами – при участии третьих стран совершить силовую смену власти в Белграде.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Болгария
Венгрия
Македония
Сербия
Турция
Хорватия
Черногория
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 23.04 00:31
  • 8560
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит
  • 22.04 16:53
  • 0
Балканский форпост
  • 22.04 10:55
  • 1
Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»
  • 22.04 01:50
  • 0
По поводу "Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США"
  • 21.04 21:27
  • 0
Да при чем тут танки, господи! Ответ на "Все украинские танки почти уничтожены: сможет ли западная помощь спасти положение? (19FortyFive, США)"
  • 21.04 21:02
  • 0
Ответ на "Чиновник США: Украина “на 90%” готова согласиться на мирное предложение США — теперь дело за Россией (New York Post, США)"
  • 21.04 18:33
  • 0
Ответ на ""Украине не нужны русскоязычные регионы": США готовы признать новые границы (The Wall Street Journal, США)"
  • 21.04 14:23
  • 1
Почему Россия отнюдь не обречена (The National Interest, США)
  • 21.04 14:20
  • 24
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 08:17
  • 1
Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике