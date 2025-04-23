Балканский форпост

Учитывая складывающуюся политическую конъюнктуру на Балканах, в частности, подписание в марте т.г. трехстороннего оборонного пакта – военно-политического союза – между Албанией, Хорватией и Косово, стоит предположить, что время было выбрано не случайно. Уже более пяти месяцев в Сербии продолжаются протесты.

Отметим, что подобные военно-политические союзы создаются в интересах более крупных игроков. В данном случае – явно прослеживается британский след при активной поддержке Анкары. В общем и целом, схема довольно действенная и заключается в использовании своих прокси- для реализации геополитических интересов.

Кроме того, известно, что Тирана и Загреб привлекали к вышеупомянутым переговорам Северную Македонию и Болгарию. На данный момент соглашение не подписано, но официальное заявление о готовности присоединиться к союзу София сделала, очередь за Скопье. При положительном исходе, сербы фактически окажутся в окружении «недружественных стран». Останется только два окна – в Венгрию и Черногорию.

В свою очередь, Белград и Будапешт 1 апреля в ответ на недружественные действия данных стран подписали аналогичное соглашение.

На этом фоне, высока вероятность, что т.н. тройственный союз на Балканах при поддержке англосаксов уже осуществляет подготовку к событиям 30-й годовщины геноцида в Сребренице. Подчеркнем, что это событие каждое лето целиком захватывает местную общественно-политическую жизнь и является «фундаментом из песка» сербской государственности.

Один из рассматриваемых сценариев заключается в разогреве протестного потенциала в Сербии до 11 июля. К этому времени уже будет выбрана «сакральная жертва» из числа этнических албанцев, проживающих в Сербии. Это, по замыслу Тираны, должно привести к насильственным акциям против сербов – к геноциду, а значит и к применению силы со стороны действующих властей по отношению к радикалам. В таком случае, параллельно волнения вспыхнут в Косово и Метохии.

Таким образом, данный прецедент должен послужить поводом для того, чтобы самопровозглашенная Республика Косово затребовала международного вмешательства в политические процессы в Сербии. Иными словами – при участии третьих стран совершить силовую смену власти в Белграде.

Павел Ковалев