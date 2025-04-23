«РТ-Техприемка» создает ИИ-агенты на основе LLM моделей.

Новые разработки были представлены на конференции по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех создает решения на основе искусственного интеллекта, которые позволят улучшить бизнес-процессы. Новые разработки, в частности корпоративный ИИ-помощник для работы с нормативными документами, были представлены на конференции по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion.

Основными темами дискуссии, прошедшей на площадке Московского технологического кластера «Ломоносов» при поддержке АНО «Цифровая экономика», стали вопросы технологического лидерства, внедрения ИИ-решений, масштабирования наукоемких технологий, а также международный опыт в области искусственного интеллекта.

Генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин в рамках сессии «Генеративный ИИ в промышленности: предназначение и новые кейсы» продемонстрировал разработанные и внедряемые прикладные решения на основе больших языковых моделей (LLM). Кроме того, на сессии были продемонстрированы корпоративный ИИ-помощник для работы с нормативными документами, регламентами и стандартами, а также умный ассистент по обучению сотрудников работе в системе «ЦМЛ.Тех» и «TechRecruter» — пилотная платформа для интервью с кандидатами. Глава компании поделился опытом использования генеративного искусственного интеллекта во внутренних и внешних бизнес-проектах.

«Внедрение ИИ — это путь, который требует времени, экспериментов и обучения, но наши разработки уже доказали свою ценность. Так, для формирования отчетов по качеству мы используем современный подход chain of thought („цепочка рассуждений“). Пользователь формулирует запрос „голосом“. Например, „Дай сводку по дефектам за квартал“, а система ИИ разбивает задачу на этапы. Сначала анализируется смысл запроса, затем генерируется программный код для выборки нужных данных, и выполняется проверка результатов. А уже после этого генерируется ответ либо в виде текста, либо в форме готового отчета или диаграммы. В перспективе мы планируем создание еще более автономных ИИ-агентов, которые смогут выполнять комплексные задачи практически без участия человека. Таким образом, искусственный интеллект существенно помогает ускорить подготовку отчетности и повысить доступность данных», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

В сессии приняли участие представители государственных корпораций и компаний-разработчиков, реализующих проекты по интеграции искусственного интеллекта в производственные и управленческие процессы как своих организаций, так и организаций-заказчиков. В ходе обсуждения спикеры обменялись опытом применения генеративного ИИ в промышленной отрасли, его влияния на рост производительности и конкурентоспособности российских предприятий.