Оперштаб решил эвакуировать семь населенных пунктов в Киржачском районе

В Киржачском районе Владимирской области эвакуировали семь населенных пунктов

КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Оперативный штаб принял решение эвакуировать семь населённых пунктов и 12 дачных поселков после чп во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

"На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб... Штабом было приятно решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков", - сообщил Авдеев.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о проведении эвакуации из зон возможного поражения при детонации боеприпасов в Киржачском районе. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.