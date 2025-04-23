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ТАСС

Зеленский не ответил на вопросы об отказе от ударов по гражданской инфраструктуре

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Aurelien Morissard

Он дважды проигнорировал вопросы на этот счет

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Владимир Зеленский не стал на пресс-конференции прямо отвечать на инициативы России отказаться от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, дважды проигнорировав вопросы на этот счет.

Первый раз прокомментировать соответствующее предложение президента РФ Владимира Путина попросила корреспондентка американского издания Politico. Зеленский переспросил, к кому оно было обращено, а когда журналистка не ответила, тоже промолчал.

Затем аналогичный вопрос задал корреспондент украинского телеканала United24. Зеленский вновь не ответил прямо, готов ли он обсуждать эту инициативу, предположив, что "когда они (россияне - прим. ТАСС) делают предложения о переговорах, то вычеркивают из переговоров Америку". "Но мы готовы отвечать за свои слова. Если россияне завтра не просто будут готовы к прекращению огня, а действительно прекратят огонь, мы готовы приступить к переговорам", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала реакции Киева на предложение Путина о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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