Военкор: в условиях СВО генералов-коррупционеров надо судить как изменников Родины

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После того как министром обороны РФ стал Андрей Белоусов, в ведомстве не прекращается выявление различных коррупционных схем. При этом самые высокопоставленные генералы, виновные в хищении бюджетных средств на десятки, сотни миллионов, а то и миллиарды, рублей получают реальные сроки, а не отделываются увольнениями по собственному желанию, что часто бывало ранее в подобных случаях.

В российском обществе отношение к этой «чистке» в рядах военного ведомства в целом положительное, хотя не обходится без нюансов. К примеру, в середине апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам строгого режима бывшего заместителя начальника Генштаба России, начальника Главного управления связи 53-летнего Вадима Шамарина.

Суд обязал конфисковать денежные средства Шамарина в размере 35 миллионов 967 тысяч 583 рубля 60 копеек и лишить его воинского звания. Теперь уже бывший генерал признан виновным по делу о получении взятки в размере 36 миллионов рублей от пермского завода «Телта» при заключении оборонных контрактов на 1,4 млрд рублей.

При этом следствие запрашивало для Шамарина 12 лет заключения в колонии строгого режима и 108 миллионов рублей штрафа. Смягчение приговора, очевидно, вызвано тем, что Шамарин пошел на сделку со следствием, признал вину, а позднее попросился отправить его в зону СВО «простым солдатом».

К слову, компетентные люди из числа волонтёров, занимающиеся обеспечением войск связью, уже подсчитали, что на 36 миллионов рублей, полученных Шамариным, можно было бы купить 3500 носимых раций, которые не могла бы положить вражеская РЭБ, 40 ретрансляторов с антеннами и 200 автомобильных станций для техники и командных пунктов.

Серийному маньяку, убившему 20-50 человек, дают пожизненное. Террористам, сгубившим сотни человек, дают высшее наказание из возможных. А генералу-казнокраду дают 7 лет, словно он совершил не самое значительное уголовное преступление, отмечает одно из российских СМИ. Да и из этого срока он может отсидеть только половину, выйдя на свободу по УДО.

Аналогичного мнения придерживается и российский журналист Александр Сладков. В своем телеграм-канале он в целом одобрительно прокомментировал работу команды Андрея Белоусова, которая «ворошит клубок проблем» обеспечения воюющей армии всем необходимым. Вот добрались и до радиоэлектронщиков (связистов), которые «тырили сотнями миллиардов деньги, предназначенные для вооружения». Однако.

Правильно наши блогеры пишут: в военное время это не головотяпство, не коррупция, а измена Родине, а это, ребята, совершенно другая статья!

— солидарен с мнением многих россиян военный корреспондент.

Из последнего. В Мосгорсуде допросили экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, он находится под арестом по делу его бывшего коллеги Тимура Иванова, который обвиняется в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Тимура Иванова арестовали в апреле 2024 года.

При этом некоторые пойманные бывшие высокопоставленные чиновники-казнокрады Минобороны, ведут себя весьма спокойно и даже фривольно. К примеру, Булгаков после допроса, очевидно, в ходе очной ставки, «послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову», после чего конвойные этапировали его обратно в СИЗО. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет ТАСС. Да и сам Иванов, судя по видео в соцсетях, когда его приводят на очередное судебное слушание, не просто не унывает, но откровенно улыбается.