Источник изображения: topwar.ru

Один из украинских благотворительных фондов передал ВСУ 30 новейших разведывательных беспилотников Shark-M местного производства. Как сообщается на странице организации, эта поставка стала самой масштабной и дорогостоящей в истории фонда – общая стоимость переданных аппаратов составила 72 миллиона гривен.

Выходит, что один такой БПЛА обходится примерно в 58 тысяч долларов.

Согласно данным из украинских СМИ, разработка компании «Укрспецсистемс» представляет собой глубокую модернизацию предыдущей версии дрона. Обновленный Shark-M получил увеличенную до 420 км дальность полета и может находиться в воздухе до 7 часов благодаря новым батареям, емкость которых выросла на 170%.

В то же время, ключевым улучшением стала модернизированная система связи с радиусом действия 180 км, что более чем вдвое превышает показатели предыдущей модели. Это, как говорится в материале, позволит операторам работать вне зоны действия российских систем радиоэлектронной борьбы.

При этом дрон якобы сохраняет работоспособность даже в условиях активного подавления GPS-сигналов и попыток перехвата управления.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечают разработчики, обновленная платформа Shark-M теперь способна выполнять задачи, ранее доступные только более крупным и дорогостоящим системам, таким как PD-2.

Стоит напомнить, что ранее уже сообщалось о продолжении поставок киевским боевикам новейших 155-мм САУ «Богдана» также украинского производства. Это указывает на то, что несмотря на регулярные удары ВС РФ по объектам ВПК на Украине, последний не только не прекратил свою деятельность, но и продолжает наращивать производство.