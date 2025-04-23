Войти
Военное обозрение

Битва дронов: Показаны кадры уничтожения российским БПЛА наземного дрона ВСУ

142
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения операторами БПЛА 34-й бригады ВС РФ наземного дрона противника.

Как можно увидеть на опубликованном видео, российский БПЛА завис в воздухе непосредственно над украинской роботизированной наземной платформой, после чего с чрезвычайной точностью нанес удар, таким образом уничтожив дрон противника.

В настоящее время продолжает расти роль в боевых действиях и возможности разнообразных наземных беспилотников. В частности, ранее сообщалось, что украинское Минобороны одобрило и допустило к эксплуатации в ВСУ наземный дрон «Лють».

Несмотря на нелепое название, типичное для украинского военпрома, этот наземный дрон предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях, в частности, для наблюдения и огневой поддержки действий подразделений ВСУ. Управление «Лютью» осуществляется при помощи пульта, при этом один оператор может одновременно управлять и передвижением дрона, и его боевым модулем. Заявленная дальность связи составляет около двух километров в зоне прямой видимости.

Дрон способен обнаруживать цели на расстоянии до 1200 метров, основным вооружением «Люти» является 7,62-мм пулемет ПКТ. Как заявляют разработчики, время автономной работы роботизированной платформы составляет около 72 часов, однако в движении «Лють» способен находиться не более трех часов. Запас хода дрона, масса которого составляет около 330 килограммов, – до 20 километров.


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 23.04 00:31
  • 8560
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит
  • 22.04 16:53
  • 0
Балканский форпост
  • 22.04 10:55
  • 1
Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»
  • 22.04 01:50
  • 0
По поводу "Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США"
  • 21.04 21:27
  • 0
Да при чем тут танки, господи! Ответ на "Все украинские танки почти уничтожены: сможет ли западная помощь спасти положение? (19FortyFive, США)"
  • 21.04 21:02
  • 0
Ответ на "Чиновник США: Украина “на 90%” готова согласиться на мирное предложение США — теперь дело за Россией (New York Post, США)"
  • 21.04 18:33
  • 0
Ответ на ""Украине не нужны русскоязычные регионы": США готовы признать новые границы (The Wall Street Journal, США)"
  • 21.04 14:23
  • 1
Почему Россия отнюдь не обречена (The National Interest, США)
  • 21.04 14:20
  • 24
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 08:17
  • 1
Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике