Битва дронов: Показаны кадры уничтожения российским БПЛА наземного дрона ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения операторами БПЛА 34-й бригады ВС РФ наземного дрона противника.

Как можно увидеть на опубликованном видео, российский БПЛА завис в воздухе непосредственно над украинской роботизированной наземной платформой, после чего с чрезвычайной точностью нанес удар, таким образом уничтожив дрон противника.

В настоящее время продолжает расти роль в боевых действиях и возможности разнообразных наземных беспилотников. В частности, ранее сообщалось, что украинское Минобороны одобрило и допустило к эксплуатации в ВСУ наземный дрон «Лють».

Несмотря на нелепое название, типичное для украинского военпрома, этот наземный дрон предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях, в частности, для наблюдения и огневой поддержки действий подразделений ВСУ. Управление «Лютью» осуществляется при помощи пульта, при этом один оператор может одновременно управлять и передвижением дрона, и его боевым модулем. Заявленная дальность связи составляет около двух километров в зоне прямой видимости.

Дрон способен обнаруживать цели на расстоянии до 1200 метров, основным вооружением «Люти» является 7,62-мм пулемет ПКТ. Как заявляют разработчики, время автономной работы роботизированной платформы составляет около 72 часов, однако в движении «Лють» способен находиться не более трех часов. Запас хода дрона, масса которого составляет около 330 килограммов, – до 20 километров.