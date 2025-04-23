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Власти Китая и Саудовской Аравии договорились об углублении сотрудничества в области ядерной безопасности. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, предполагающий сотрудничество в области развития ядерной энергетики и безопасности.

Как отмечает издание Global Times, в последние годы Китай укрепил сотрудничество со странами Персидского залива в области ядерной энергетики. В частности, Пекин подписал с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в эксплуатации и обслуживании ядерных электростанций, поставках ядерного топлива и подготовке кадров.

Китай экспортирует в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар оборудования для измерения уровня радиации, которое, помимо прочего, использовалось в ходе различных международных мероприятий. Кроме того, китайские университеты установили прочные партнерские отношения с Кувейтом, Оманом и Бахрейном в области диагностики ядерной медицины и фундаментальных ядерных исследований. Сотрудничество Китая и стран Персидского залива в области мирных ядерных технологий направлено на обеспечение мира в регионе.

Таким образом, Китай сохраняет лидерство в области ядерной энергетики в этом регионе, предоставляя странам Персидского залива товары и услуги, связанные с соответствующими технологиями. Помимо прочего, китайские университеты занимаются подготовкой специалистов для стран региона.