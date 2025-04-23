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ЦАМТО

Катар поставит ВС Ливана 162 единицы техники

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Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани (слева). Qatar News Agency.

ЦАМТО, 22 апреля. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани объявил о возобновлении предоставления помощи в размере 60 млн. долл. для выплаты денежного довольствия военнослужащим ВС Ливана. Кроме того, ВС Ливана будут переданы 162 транспортных средства военного назначения.

Помощь направлена на обеспечение ВС Ливана возможностями для выполнения задач по поддержанию стабильности и обеспечению безопасности границ страны.

Совместное заявление правительств Катара и Ливана было сделано по итогам состоявшегося 15-16 апреля официального визита в Катар президента Ливанской Республики Джозефа Ауна.

В ходе визита стороны провели переговоры, в ходе которых обсуждались отношения между двумя странами и пути их укрепления и развития в различных областях.

Катар принял на себя обязательства по поддержке ВС Ливана с тех пор, как в конце 2019 года страну охватил беспрецедентный экономический кризис. Впервые Катар отправил пакет помощи Ливану в 2022 году.

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Катар
Ливан
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