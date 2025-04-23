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В США выбрали новый радар для «Патриота»

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Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters
Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters.

Defense One: Армия США выбрала радар LTAMDS для ЗРК Patriot

Армия США выбрала новый радар, который заменит устаревающий компонент зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot («Патриот»). Компания Raytheon получила разрешение на начало серийного производства радиолокационной станции (РЛС) Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS), сообщает Defense One.

Представитель армии Даррелл Эймс подтвердил, что военные приступили к этапу развертывания новых радаров. Седьмую и восьмую РЛС поставят армии в 2025 году.

«LTAMDS успешно провел восемь летных испытаний под руководством армии. Согласно пресс-релизу, служба получила первые шесть радаров, еще восемь находятся в производстве. В конечном итоге компания планирует выпускать по дюжине радаров в год как для армии, так и для международных заказчиков», — говорится в материале.

Армия США и Raytheon заключили контракт на разработку прототипов LTAMDS в 2019 году. Отмечается, что изделие разработали с использованием технологии оперативного прототипирования, которое позволило сократить сроки создания радара.

В марте глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может работать в условиях противодействия американского ЗРК большого радиуса действия Patriot.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
ПАК ФА
Компании
Raytheon
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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