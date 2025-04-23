Еще одна подлодка типа "Лос-Анджелес" вернулась в строй после капремонта

Многоцелевая атомная подводная лодка "Толедо" класса "Лос-Анджелес" официально вернулась в состав ВМС США после успешного завершения капитального ремонта и модернизации на верфи Norfolk Naval Shipyard (NNSY).

Напомним, что для американского флота построили 62 многоцелевые подлодки класса "Лос-Анджелес". Сегодня их осталось 28 единиц, включая "Толедо". Эту субмарину ввели в эксплуатацию в 1995 году.

Многоцелевая атомная подлодка "Толедо", США U.S. DoD

Субмарина прошла так называемый капитальный ремонт середины срока службы, который предполагает восстановление и обновления основных систем и модернизацию оборудования. После этих работ АПЛ "Толедо" должна оставаться эффективной не менее десятилетия.

Как отмечает Navy Recognition, для американского флота оказалось критически важным сохранять в строю подлодки типа "Лос-Анджелес", поскольку перевооружение на многоцелевые АПЛ класса "Вирджиния" происходит не так оперативно, как планировало командование. Субмарины прошлого поколения хоть и стареют, но продолжают демонстрировать универсальность, выступая в качестве "рабочих лошадок" в подводных операциях.

Подводное водоизмещение подлодок типа "Лос-Анджелес" – 6818 тонн, длина – 110,3 метра, ширина – 10 метров, осадка – 9,4 метра. Рабочая глубина погружения – от 250 до 280 метров, предельная – 450 метров. Под водой они развивают скорость до 20 узлов. Автономность – 90 дней. Экипаж – 129 человек.

АПЛ "Толедо" вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами и установкой вертикального пуска на 12 крылатых ракет "Томагавк".