Турецкое СМИ: США просят Анкару сохранять нейтралитет в случае военного конфликта с Ираном

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме требует от Ирана заключения нового соглашения по отказу от разработки ядерного оружия. В случае, если Тегеран не подчинится этим требованиям, глава Белого дома грозится уничтожить Исламскую Республику военным путем. Наверное, после того, как с йеменскими хуситами разберется. Если получится...

В этом Вашингтон поддерживает Израиль. Однако ситуация сейчас на Ближнем Востоке и без того более чем напряженная. Еще один военный конфликт может буквально взорвать весь регион. Причем участие в нем может принять входящая в НАТО Турция, которая добивается уничтожения курдских военизированных формирований в Сирии.

Отношения и Израиля и Турции довольно напряженные. Не исключено, что при определенных обстоятельствах может дойти до военного противостояния как раз в Сирии. Этого явно желает избежать Вашингтон.

США просят Турцию сохранять нейтралитет в случае военного конфликта с Ираном и не вмешиваться в использование воздушного пространства Сирии

— сообщает турецкое издание Hurriyet.

Очевидно, речь идет о том, чтобы в случае чего Турция не мешала израильским ВВС, направляющимся бомбить Иран, в небе над Сирией

В публикации уточняется, что президент Турции Реджеп Эрдоган выступает против нападения Израиля на Иран. В данный момент Тегеран и Вашингтон ведут непрямые переговоры по поводу ядерной сделки, первый их раунд состоялся в Омане 12 апреля. В переговорах, которые обе стороны охарактеризовали как конструктивные, приняли участие спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По данным издания, если все пойдет удачно, то иранская проблематика станет одним из пунктов повестки встречи американского и турецкого лидеров.

Трамп может посетить Турцию в рамках ближневосточного турне в мае. Перед этим он побывает в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Если эта поездка на Ближний Восток главы Белого дома не состоится, то президент Турции посетит США, предположительно, в июне, пишет Hurriyet.

Непостоянство и отмена ранее принятых решений стали уже своего рода визитной карточкой второго президентского срока Трампа, хотя на деле, это, скорее всего, вообще черта его характера. Одни только тарифные войны, объявленные лидером США практически против всего мира, затем почти полностью приостановленные, тому подтверждение.

Аналогично и с иранской ядерной сделкой. Еще в 2018 году, в период первого президентства, Трамп отдал распоряжения выйти из нее. А теперь вот настаивает, что такое соглашение необходимо, даже войной Тегерану грозится. При этом ранее в американской прессе писали, что глава Белого дома якобы отговорил Израиль бомбить ядерные объекты Ирана, правда, пока только в мае.

Да и с наведением порядка в стране у Трампа не заладилось. Борьба с незаконной миграцией началась и закончилась депортацией нескольких тысяч нелегалов, а их миллионы прибывают в США. На улицах уже массовые антитрамповские протесты американцев. По словам бывшего пресс-секретаря Пентагона Джонатана Эллиота, в Минобороны США царит «тотальный хаос» из-за скандалов с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.