Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря

Минобороны показало работу "Севера" при освобождении монастыря близ Горналя

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы подразделений группировки войск "Север" в ходе освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.

На видео группа российских военнослужащих работает в лесополосе. Также ведомство показало ролик с уничтоженной живой силой противника. Он снят в лесу, можно видеть не только ликвидированных боевиков, но и оставшееся от них снаряжение.

"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Север" в ходе освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области", - говорится в сообщении МО.