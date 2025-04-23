"Калашников" наращивает выпуск высокоточного управляемого снаряда "Китолов-2М"

На предприятии подчеркнули, что его производство увеличилось в несколько раз за последние два года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" наращивает производство высокоточного управляемого артиллерийского снаряда (УАС) "Китолов-2М", активно применяемого в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили на предприятии.

"122-миллиметровый управляемый артиллерийский снаряд "Китолов-2М" собирают с начала года на новых производственных площадях, которые концерн "Калашников" запустил в промышленную эксплуатацию в декабре 2024 года. Десятки новых станков прошли пусконаладочные работы, и в настоящее время на них осуществляются механические операции по заготовке и оснастке ключевых деталей УАС", - сказали в концерне, отметив, что "Калашников" запланировал выпустить в 2025 году высокоточных изделий ракетно-артиллерийского вооружения на 60% больше, чем в 2024 году, и на 170% больше, чем в 2023 году.

Там подчеркнули, что производство "Китолова-2М" увеличилось в несколько раз за последние два года. Предприятие выпускает продукцию по государственным контрактам круглосуточно и в полном объеме согласно производственному плану.

"Китолов-2М" предназначен для поражения артиллерийских орудий и минометов на огневых позициях; САО, БМП, БТР, как движущихся со скоростью до 10 м/с, так и неподвижных, расположенных открыто и в окопах; инженерных деревоземляных сооружений, блиндажей и убежищ полевого типа. Тип боевой части снаряда - осколочно-фугасный. Способ поражения цели - сверху, по взлетно-пикирующей траектории.

Высокоточный управляемый артиллерийский комплекс "Китолов" разработан в Конструкторском бюро приборостроения им. Шипунова. Включает в себя корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной головкой самонаведения и лазерный целеуказатель-дальномер для наведения на цель, предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела.