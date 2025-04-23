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ЦАМТО

Турция безвозмездно передала ВС Боснии и Герцеговины БЛА "Байрактар TB2"

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БПЛА Bayraktar TB2
БПЛА Bayraktar TB2.
Источник изображения: © Mehmet Emin Menguarslan/ Anadolu Agency via Reuters Connect

ЦАМТО, 22 апреля. Власти Турции безвозмездно передали Вооруженным силам Боснии и Герцеговины два комплекта беспилотных летательных аппарата "Байрактар TB2", а также наземные станции управления.

Министерство обороны Боснии и Герцеговины подтвердило данную информацию, отметив, что безвозмездная передача БЛА свидетельствует об укреплении партнерства двух стран.

Как сообщил немецкому информационному агентству Deutsche Welle министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез, БЛА передаются бесплатно и будут принадлежать государству. Эксплуатация "Байрактар TB2" будет осуществляться личным составом Вооруженных сил Боснии и Герцеговины.

Поставка Турцией БЛА произведена на фоне реализации программ закупки современных вооружений другими странами региона. Так, Хорватия, ранее уже закупившая "Байрактар TB2", находится в процессе получения истребителей "Рафаль", бронетехники, вертолетов и закупки РСЗО и артиллерийских систем. Черногория закупает системы наблюдения за воздушным пространством, продолжается вооружение Косово. Сербия реализует программы производства и закупки бронемашин, БЛА, зенитных ракетных систем, РЛС, а также истребителей "Рафаль".

Военный аналитик Недзад Ахатович в интервью Deutsche Welle подчеркнул, что передача Турцией БЛА Боснии и Герцеговине следует рассматривать не только как символическую помощь, но и как "стратегический шаг".

Как сообщал ЦАМТО, в последние годы вектор военно-технического сотрудничества Боснии и Герцеговины однозначно смещается в сторону Турции. По информации Минобороны Боснии и Герцеговины, на текущий момент в Вооруженных силах Турции прошли подготовку более 6000 курсантов, солдат, унтер-офицеров и офицеров ВС страны.

Информация о планах Министерства обороны Боснии и Герцеговины приобрести в Турции до 6 беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2" и три станции управления появилась в сентябре 2024 года. Тогда, не раскрывая детали, министр обороны З.Хелез сообщил местному новостному изданию Avaz, что в Турцию для обучения применению БЛА отправлены две группы военнослужащих.

В декабре 2024 года также было объявлено о планах закупки для ВС Боснии и Герцеговины бронемашин "Кирпи-2" турецкой компании BMC. На текущий момент заказаны 4 машины. Предполагалось, что их поставка начнется в марте-июле 2025 года. В общей сложности планируется покупка 32 ББМ "Кирпи-2".

Турция также передала ВС Боснии и Герцеговины комплекс противодействия БЛА и готовит к передаче вертолет UH-1H, поставка которого ожидается осенью 2025 года.

Передача БЛА "Байрактар TB2", а также другой техники подтверждает тенденцию наращивания влияния Турции в странах исламского мира, в т.ч. через интенсификацию военно-технического сотрудничества и оказание военной помощи.

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