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ТАСС

Песков: Киев должен расчистить юридические препятствия для переговоров с РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Киев при желании может устранить препятствия для контактов с российской стороной, если у него есть готовность к переговорам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности обсуждать в двустороннем формате с Украиной тему ненанесения ударов по гражданским объектам. Отвечая на вопрос, помешает ли этим переговорам запрет Киева на контакты с РФ, Песков подчеркнул: "При желании и при открытости украинской стороны, наверное, должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность".

"Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров, это еще одно повторение этой готовности", - добавил представитель Кремля. 

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Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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