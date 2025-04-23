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Дания отправляет войска НАТО на Украину (Fria Tider, Швеция)

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © flickr.com / Matt Kieffer

Fria Tider: Дания готовит наемников для отправки на Украину

Дания планирует отправить своих солдат на Украину для изучения "современной войны" с применением беспилотников, пишет Fria Tider. Россия тут же предупредила, что для военнослужащих НАТО такая авантюра ничем хорошим не закончится.

Дания планирует отправить своих солдат на Украину для изучения "современной войны" с применением беспилотников. Однако российские власти уже предупредили, что датские военнослужащие НАТО могут погибнуть в результате ударов по военным объектам в стране.

Об этом решении сообщил датский главнокомандующий Петер Бойсен в интервью телеканалу TV2. По его словам, датские войска будут размещаться на западе Украины и примут участие в отработке беспилотной тактики.

"Мы отправим несколько команд, чтобы ознакомиться на месте с тем, что пришлось пережить украинцам, и перенять их опыт", — сказал Бойсен.

"Они едут туда не для активного участия в боевых действиях", — подчеркнул он.

Обучение будет проводиться в форме одно-двухнедельных курсов и может начаться уже грядущим летом. Пока неясно, сколько всего солдат направит Копенгаген.

Посол России в Дании Владимир Барбин отреагировал резко.

"Это еще больше втянет Данию в конфликт на Украине", — отчеканил он.

Он добавил, что военные объекты, даже расположенные далеко от линии фронта, представляют собой законные цели. К таковым относятся учебные центры, штабы и места размещения личного состава и техники, подчеркнул он.

Украина ранее сообщала, что Россия также рассматривает в качестве законных целей другие западные объекты — включая запланированный завод немецкого производителя оружия Rheinmetall. Однако никаких ударов пока не подтверждалось.

Бойсен утверждает, что на Украине действует отлаженная система оповещения и надежная сеть убежищ. В ходе предыдущего визита в Киев он сам провел некоторое время в бомбоубежище из-за предупреждения о ракетном ударе.

Украина вошла в число мировых лидеров по применению беспилотников. По словам Бойсена, на их долю приходится более 70% потерь личного состава противника.

"Я служу уже 42 года. Никогда не видел столь стремительного развития беспилотных систем и соответствующих тактик", — сказал он.

Украина также сама производит основную часть своих беспилотников. Из 1,5 миллиона беспилотных аппаратов, купленных ВСУ в прошлом году, более 96% были местного производства.

Проект подготовки датских военнослужащих на Украине начался с приглашения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Хотя упор на беспилотники в операциях ВСУ отчасти объясняется нехваткой других ресурсов, эксперты сходятся в том, что они будут играть стержневую роль в будущих конфликтах.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил в феврале изданию Business Insider, что Западу есть чему поучиться у Украины — не только в тактике, но и в плане темпов производства.

"Нам предстоит многому научиться у украинской обороны, особенно в плане тактики", — заявил он.

Датское правительство уже нарастило военный бюджет и, наряду с другими европейскими элитами, пугает воображаемыми сценариями, в которых Россия нападает на другие части Европы.

Кроме того, Дания — один из крупнейших доноров Украины относительно объема ВВП. Помимо прочего, страна предоставила Киеву истребители F-16 американского производства.

"Мы должны быть в состоянии дать Украине то, что ей понадобится в будущем", — заключил Поульсен.

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