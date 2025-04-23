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Военное обозрение

Япония обеспечит военную разведку Украины спутниковыми данными, соответствующее соглашение уже подписано

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Источник изображения: topwar.ru

Япония присоединяется к странам, обеспечивающим киевский режим данными спутниковой разведки. Согласно подписанному на прошлой неделе соглашению, японский Институт пионеров космоса Q-shu University Institute (iQPS) будет предоставлять спутниковые снимки военной разведке Украины.

Япония впервые предоставит Главному управлению разведки Минобороны Украины спутниковые геопространственные данные, в частности, радарные снимки со спутников SAR. Переговоры об этом стартовали в конце февраля, Киев искал поставщиков данных спутниковой разведки на случай прекращения получения соответствующей информации от США. В итоге стороны договорились, подписав соглашение, его условия не раскрываются.

Япония согласилась предоставить украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные, в том числе радарные снимки со спутников SAR. Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии. Данные предоставляет японский институт iQPS,

— пишет украинский паблик DeepState.

По имеющимся данным, iQPS располагает пятью радиолокационными спутниками на орбите, но в перспективе намерена создать группировку из 36 космических аппаратов. В рамках соглашения ГУР получит возможность получать с них информацию, правда, для настройки всех инструментов понадобится от двух до трех месяцев. Впрочем, данными спутниковой разведки Украину также обеспечивают Финляндия, Германия и Италия. Не стоит забывать и про США, которые хоть и ограничили информацию, но передавать ее не прекратили.

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