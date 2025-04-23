Флагман британских ВМС отправится в Индо-Тихоокеанский регион для «демонстрации возможностей» Лондона

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Флагманский корабль британского Королевского флота HMS Prince of Wales готовится к отправке в Индо-Тихоокеанский регион во главе международной авианосной ударной группы (АУГ). Основной целью похода является стремление послать «мощный сигнал о том, что Лондон настроен серьезно».

Как сообщает издание Independent, британский авианосец возглавит группу, в которую войдут военные корабли Великобритании, Норвегии и Канады. Международная АУГ совершит восьмимесячный поход, в ходе которого они посетят около 40 стран Средиземноморья, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в том числе Японию и Австралию.

К походу, помимо прочих, присоединятся два норвежских судна — танкер HNoMS Maud и фрегат HNoMS Roald Amundsen, а также британские и канадские фрегаты HMS Richmond и HMCS Ville de Quebec. Кроме того, в мероприятии будут задействованы 18 британских самолетов F-35B, а в ходе развертывания их число предполагается увеличить до 24.

Первой задачей группировки станет участие в учениях НАТО у берегов Франции, в ходе которых будут проверены системы противовоздушной обороны, после чего корабли переместятся в Средиземное море для взаимодействия с другими авианосными соединениями, соединившись с которыми АУГ направится на восток через Красное море.

Это уже второе подобное развертывание в Индо-Тихоокеанском регионе, первое, состоявшееся в 2021 году, возглавлял авианосец HMS Queen Elizabeth, так называемый (в Британии) систершип HMS Prince of Wales.