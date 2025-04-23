В РФ начались испытания системы идентификации "свой-чужой" для БПЛА

В Ростехе отметили, что ключевым элементом является устанавливаемый в дрон радиолокационный опознаватель

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к испытаниям системы идентификации "свой-чужой" для беспилотников, сообщили в Ростехе.

"Аппаратура работает по принципу "свой-чужой" и в автоматическом режиме маркирует дружественные дроны на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика. К производству установочной партии оборудования планируется приступить уже в 2025 году", - рассказали в организации.

В Ростехе отметили, что ключевым элементом новой системы является устанавливаемый в дрон радиолокационный опознаватель. "На первом этапе аппаратура будет работать со станциями, использующими российскую систему государственного опознавания. Такие приборы применяются, например, в авиации, чтобы отличать свою технику от техники противника", - уточнили в госкорпорации.

Приемоответчик отличается небольшим весом - не более 90 г - и низким энергопотреблением. "Это позволяет интегрировать изделие в широкую линейку беспилотников гражданского и специального назначения, в том числе сельскохозяйственные или геодезические квадрокоптеры. Один из опытных образцов опознавателя проходит тестирование на дроне "Геодезия-401" производства компании "Геоскан". Это оборудование для аэрофотосъемки в городских условиях и на карьерах", - добавили в организации.

В "Росэле" также прокомментировали начало испытаний новой системы. "Важность создания системы идентификации БПЛА недавно подчеркнул президент России. Наш опознаватель уже прошел этап испытаний на электромагнитную совместимость с остальными системами дрона-носителя, и летом 2025 года предприятие приступит к летным испытаниям в составе БПЛА. Установочную партию приемоответчиков планируется выпустить до конца 2025 года", - подчеркнули в холдинге.