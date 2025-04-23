Войти
ЦАМТО

Началась поставка второй партии истребителей "Рафаль" ВВС Египта

140
0
0
Истребитель "Рафаль" ВВС Египта
Истребитель "Рафаль" ВВС Египта.
Источник изображения: Social media

ЦАМТО, 22 апреля. Военно-воздушные силы Египта официально приступили к принятию на вооружение второй партии истребителей "Рафаль".

Эту информацию подтвердил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в рамках недавнего официального визита президента Эммануэля Макрона в Египет.

Как сообщил министр 8 апреля на своей официальной странице в X, в рамках подписанного странами второго контракта в Египет прибыли первые два истребителя "Рафаль". Заметку С.Лекорню разместил после переговоров со своим египетским коллегой Абдель Магидом Сакром, в ходе которых они обсудили обстановку в регионе и усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Визит в Каир президента Э.Макрона не привел к подписанию новых оборонных контрактов, но стало известно об обсуждении соглашения стоимостью около 300 млн. евро на техническое обслуживание принятых на вооружение "Рафаль". Как ожидается, в перспективе самолеты также будут модернизированы к последней конфигурации F4.2.

Первоначально ожидалось, что поставки второй партии "Рафаль" будут выполнены в период с 2024 по 2026 гг. Тем не менее, фотографии истребителя "Рафаль" с египетскими опознавательными знаками и номером "EM09" на предприятии Dassault во Франции в ноябре 2024 года, а также апрельские отчеты о проведении летных испытаний и оценки систем на двух самолетах (DM18 и DM19) показали, что поставки несколько отстают от графика.

После завершения поставок Египет станет вторым по количественному составу оператором "Рафаль" после Франции и останется им до завершения поставок самолетов в Индию.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2015 года Минобороны Египта заключило с французскими компаниями Dassault Aviation, DCNS и MBDA пакет соглашений на поставку различных вооружений общей стоимостью около 5,2 млрд. евро (5,9 млрд. долл.). Около половины данной суммы должна быть профинансирована за счет кредитов французских банков. Контракт на 24 многоцелевых истребителя "Рафаль" предусматривал поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов "Рафаль B/DM" и 8 одноместных "Рафаль C/EM". Стоимость самолетов оценивается в 3,6 млрд. евро.

Поставки были выполнены в период с июля 2015 года по ноябрь 2017 гг. Один из самолетов потерпел крушение в январе 2019 года.

Минобороны Египта 4 мая 2021 года объявило о подписании контракта на поставку 30 дополнительных истребителей "Рафаль" модели F3-R. Предполагается, что контракт был подписан в качестве альтернативы аннулированному соглашению с Россией на закупку истребителей Су-35. Стоимость продажи не раскрывалась, но по данным СМИ, она составляет около 3,75 млрд. евро (4,6 млрд. долл.). Предположительно, финансирование контракта осуществляется за счет предоставленного Францией кредита на срок не менее 10 лет. Государственное казначейство Франции предоставило соответствующие гарантии нескольким французским банковским учреждениям (Credit Agricole, Societe Generale, BNP и CIC). Контракт официально вступил в силу в ноябре 2021 года.

После выполнения данного заказа общее количество самолетов "Рафаль" в боевом составе ВВС Египта возрастет до 53 ед.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индия
Россия
Франция
Продукция
F-4
Rafale
Су-35
Компании
Dassault
DCNS
Leonardo
MBDA
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 23.04 00:31
  • 8560
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит
  • 22.04 16:53
  • 0
Балканский форпост
  • 22.04 10:55
  • 1
Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»
  • 22.04 01:50
  • 0
По поводу "Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США"
  • 21.04 21:27
  • 0
Да при чем тут танки, господи! Ответ на "Все украинские танки почти уничтожены: сможет ли западная помощь спасти положение? (19FortyFive, США)"
  • 21.04 21:02
  • 0
Ответ на "Чиновник США: Украина “на 90%” готова согласиться на мирное предложение США — теперь дело за Россией (New York Post, США)"
  • 21.04 18:33
  • 0
Ответ на ""Украине не нужны русскоязычные регионы": США готовы признать новые границы (The Wall Street Journal, США)"
  • 21.04 14:23
  • 1
Почему Россия отнюдь не обречена (The National Interest, США)
  • 21.04 14:20
  • 24
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 08:17
  • 1
Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике