Началась поставка второй партии истребителей "Рафаль" ВВС Египта

ЦАМТО, 22 апреля. Военно-воздушные силы Египта официально приступили к принятию на вооружение второй партии истребителей "Рафаль".

Эту информацию подтвердил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в рамках недавнего официального визита президента Эммануэля Макрона в Египет.

Как сообщил министр 8 апреля на своей официальной странице в X, в рамках подписанного странами второго контракта в Египет прибыли первые два истребителя "Рафаль". Заметку С.Лекорню разместил после переговоров со своим египетским коллегой Абдель Магидом Сакром, в ходе которых они обсудили обстановку в регионе и усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Визит в Каир президента Э.Макрона не привел к подписанию новых оборонных контрактов, но стало известно об обсуждении соглашения стоимостью около 300 млн. евро на техническое обслуживание принятых на вооружение "Рафаль". Как ожидается, в перспективе самолеты также будут модернизированы к последней конфигурации F4.2.

Первоначально ожидалось, что поставки второй партии "Рафаль" будут выполнены в период с 2024 по 2026 гг. Тем не менее, фотографии истребителя "Рафаль" с египетскими опознавательными знаками и номером "EM09" на предприятии Dassault во Франции в ноябре 2024 года, а также апрельские отчеты о проведении летных испытаний и оценки систем на двух самолетах (DM18 и DM19) показали, что поставки несколько отстают от графика.

После завершения поставок Египет станет вторым по количественному составу оператором "Рафаль" после Франции и останется им до завершения поставок самолетов в Индию.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2015 года Минобороны Египта заключило с французскими компаниями Dassault Aviation, DCNS и MBDA пакет соглашений на поставку различных вооружений общей стоимостью около 5,2 млрд. евро (5,9 млрд. долл.). Около половины данной суммы должна быть профинансирована за счет кредитов французских банков. Контракт на 24 многоцелевых истребителя "Рафаль" предусматривал поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов "Рафаль B/DM" и 8 одноместных "Рафаль C/EM". Стоимость самолетов оценивается в 3,6 млрд. евро.

Поставки были выполнены в период с июля 2015 года по ноябрь 2017 гг. Один из самолетов потерпел крушение в январе 2019 года.

Минобороны Египта 4 мая 2021 года объявило о подписании контракта на поставку 30 дополнительных истребителей "Рафаль" модели F3-R. Предполагается, что контракт был подписан в качестве альтернативы аннулированному соглашению с Россией на закупку истребителей Су-35. Стоимость продажи не раскрывалась, но по данным СМИ, она составляет около 3,75 млрд. евро (4,6 млрд. долл.). Предположительно, финансирование контракта осуществляется за счет предоставленного Францией кредита на срок не менее 10 лет. Государственное казначейство Франции предоставило соответствующие гарантии нескольким французским банковским учреждениям (Credit Agricole, Societe Generale, BNP и CIC). Контракт официально вступил в силу в ноябре 2021 года.

После выполнения данного заказа общее количество самолетов "Рафаль" в боевом составе ВВС Египта возрастет до 53 ед.