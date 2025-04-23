В России создадут исследовательский центр судостроения

ЦАМТО, 22 апреля. В России будет создан Национальный исследовательский центр судостроения на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ).

Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Сейчас мы готовим без преувеличения историческое решение об образовании национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова. Подобные центры есть у целого ряда стратегических отраслей промышленности, а у судостроения раньше ничего подобного не было. Он будет создан на базе Крыловского центра, являющегося одной из крупнейших организаций в области кораблестроения и проектирования судов", – отметил Н.Патрушев.

По его словам, "образование НИЦ имени Крылова обеспечит интеграцию исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала в единой научно-исследовательской структуре, а также повысит координацию и эффективность управления научными исследованиями в сфере кораблестроения и гражданского судостроения".