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ТАСС

Новый спутник-платформа пройдет предполетные испытания перед запуском на орбиту

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Кадр: RUVDS / Youtube
Кадр: RUVDS / Youtube.

Космический аппарат RUVDSSat1 выступит в роли полигона, на котором разработчики смогут проверять работоспособность своих решений для малых аппаратов, рассказали в RuVDS

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Космический аппарат RUVDSSat1, разрабатываемый хостинг-провайдером RuVDS и АО ОКБ "Пятое поколение", вышел на фазу предполетных испытаний. Об этом ТАСС сообщили в RuVDS.

"Космический аппарат RUVDSSat1, разрабатываемый хостинг-провайдером RuVDS и АО ОКБ "Пятое поколение", вышел на фазу предполетных испытаний. Спутник выступит в роли полигона, на котором разработчики Opensource-решений для малых аппаратов смогут проверять работоспособность своих решений", - заявили в организации.

Генеральный директор RuVDS Никита Цаплин отметил, что тестирование аппарата станет последним этапом перед его отправкой на космодром и запуском на орбиту. "Сейчас речь о термовакуумных и вибродинамических испытаниях, которые, уверен, мы пройдем без проблем. Но формат спутника TriSAT, в сечении напоминающий треугольник и разворачивающийся уже на орбите, - новый, и главной "проверкой на прочность" станет уже само его использование на орбите. Мы с нетерпением ждем этой возможности уже к середине лета", - сказал он.

В организации уточнили, что масса космического аппарата не превышает 0,5 кг, спутник оборудован батареей на 2250 мАч. "Основной бортовой компьютер отвечает за связь и общий контроль над спутником, за реализацию IT-задач отвечает отдельный установленный микрокомпьютер Raspberry Pi Zero с частотой процессора 1GHz и 512MB оперативной памяти. Также на первых четырех спутниках нового форм-фактора, включая RUVDSSat1, будут испытаны алгоритмы управления относительным движением группы спутников, которые разработают специалисты ИПМ им. М. В. Келдыша РАН", - отметили в RuVDS.

По словам коммерческого директора ОКБ "Пятое поколение" Владимира Бодрова, изначально форм-фактор TriSAT задумывался как инструмент для регулярных запусков учебных спутников, чтобы дать студентам и молодым инженерам доступ к практическому опыту в космосе. "Тем важнее, что первым этот потенциал раскрывает частная компания, превращая платформу в настоящий полигон для тестирования новых решений и вовлекая профессиональное сообщество в развитие этого направления", - добавил он. 

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