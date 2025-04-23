С помощью Golden Dome в США собираются «ослеплять» и перехватывать китайские гиперзвуковые ракеты, способны топить авианосцы

Источник изображения: topwar.ru

Американское министерство обороны подтверждает пункты аналитического исследования, в котором говорится, что китайское гиперзвуковое оружие «представляет серьёзную угрозу для США, и в первую очередь в Индо-Тихоокеанском регионе». В самом отчёте Пентагона говорится о том, что Китай добился значительного прогресса в технологиях создания гиперзвуковых ракет в ядерном и безъядерном исполнении, включая ракету YJ-21, способную потопить авианосец.

Американские конгрессмены, как пишет западная пресса, на закрытых слушаниях поинтересовались у представителя военного ведомства США о том, какое количество гиперзвуковых ракет на данный момент имеется в арсенале Китая. Представитель Пентагона на этот вопрос ответить не смог.

В связи с этим критике подвергнута работа американской разведки, которая, как заявили в конгрессе США, «по определению обязана точно знать количество средств поражения, прямо угрожающего кораблям ВМС США от эсминцев до авианосцев».

Напомним, что только за минувшую неделю авианосцы ВМС США дважды попадали под обстрел со стороны йеменских хуситов в Красном море. И теперь это море превратилось в откровенно небезопасную для флота США акваторию. И это хуситы… А что будет, если возникнет ситуация, при которой по авианосцам ВМС США полетят гиперзвуковые ракеты, имеющиеся на вооружении у НОАК? И это один из вопросов, которым в конгрессе США заметно озабочены.

Председатель комитета сената по вооружённым делам Роджер Уикер (республиканец):

Угроза, создаваемая китайскими гиперзвуковыми ракетами, требует от американских военных разработки новых мер противодействия. У президента Трампа совершенно правильная идея с Golden Dome. Мы собираемся значительно ускорить разработку противоракетной обороны. Мы построим всё, от перехватчиков до систем, которые могут сбить с толку и ослепить китайские датчики наведения гиперзвуковых ракет.

Однако в США есть те, кто считает Golden Dome не более чем «красивым названием» (в переводе это звучит как «Золотой купол» - надо полагать по аналогии с американским «Железным куполом»). Старший научный сотрудник одного из американских центров безопасности Томас Шугарт говорит о том, что то, как гиперзвуковые ракеты приближаются к своим целям, затрудняет их перехват:

Баллистическая ракета выйдет из атмосферы, что поднимет её довольно высоко над горизонтом, и вы сможете увидеть её на радаре, как только она поднимется на довольно большую высоту, в зависимости от типа радара, который у вас есть для её обнаружения. Гиперзвуковая ракета идёт на цель по непредсказуемой траектории. Она скользит по верхним слоям атмосферы. Поэтому она остается намного ниже, ближе к поверхности Земли, чем баллистическая ракета, а это значит, что она выскочит из-за горизонта не так, как баллистическая ракета. Поэтому у вас будет меньше времени, чтобы выстрелить по ней, меньше времени, чтобы засечь ее на радаре и отреагировать на неё.

Напомним, что ранее в США снова перенесли сроки создания гиперзвуковых ракет морского базирования, которые планировали устанавливать на стелс-эсминцы класса Zumwalt.