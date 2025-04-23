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ТАСС

Будущие десантники учатся управлению парашютом на 3D-тренажере "Арбалет"

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Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В училище РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова прошел день открытых дверей, который продемонстрировал будущим абитуриентам вуза возможности современной учебно-тренажерной базы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Тренажерные комплексы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова позволяют эффективно обучать будущих десантников. Об этом рассказали в Минобороны России.

В училище прошел день открытых дверей, который продемонстрировал будущим абитуриентам вуза возможности современной учебно-тренажерной базы по подготовке десантников. Его посетили более 800 человек

"Основное внимание в системе обучения уникального военного вуза России - кузницы кадров "крылатой пехоты" - сегодня уделяется всесторонней подготовке будущих офицеров всем аспектам современного боя. Учить тому, что необходимо на войне - главный постулат суворовской "Науки побеждать" внедрен в систему обучения курсантов. Тренажерные комплексы вуза позволяют эффективно обучать юношей не только всем навыкам непосредственно воздушно-десантной подготовки", - сказали в военном ведомстве.

В училище отрабатываются до автоматизма умения штурмового боя в зданиях и сооружениях, навыки руководить действиями подразделения в ходе резко меняющейся обстановки, умения преодолевать горные склоны и водные преграды. Воздушно-десантный комплекс РВВДКУ позволяет проводить наземную отработку прыжка с парашютом - от выхода парашютиста из самолета до приземления.

"На интерактивном 3D-тренажере по подготовке к десантированию на парашютных системах "Арбалет" будущие десантники тренируются управлению парашютом в полете в любых погодных и климатических условиях", - добавили в МО РФ.

Эффективная методика применяется и в обучении командиров подразделений управлению движением, огнем и боем подчиненных из БМД-4 и БМД-2. 

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Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМД-4
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