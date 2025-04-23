В Индийском океане прошли военно-морские учения РФ и Республики Бангладеш

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили программу делового захода в порт Читтагонг и провели военно-морские учения совместно с Военно-морскими силами (ВМС) Республики Бангладеш. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ТОФ.

Уточняется, что учения проводились в формате PASSEX. Экипажи двух государств встретились в назначенном районе и осуществили тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию. В вечернее время военнослужащие осуществили передачу команд управления и взаимодействия в режиме радиомолчания, используя световую азбуку.

Кроме того, моряки в ходе учений улучшили практические навыки по пополнению запасов воды и топлива на ходу от среднего морского танкера «Печенга». После выполнения всех поставленных задач российские корабли продолжили выполнение задач дальнего похода.

В учениях со стороны Военно-морского флота (ВМФ) РФ приняли участие корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». От ВМС Республики Бангладеш к учению привлекались фрегат «Умар Фарук», корвет «Проттой» и большой патрульный корабль «Дурджой».

В пресс-службе ТОФ 15 апреля сообщили о том, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота в рамках делового захода в Народную Республику Бангладеш приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных оказанию советскими военными моряками помощи по расчистке в 1972–1974 годов заминированного и заблокированного порта Читтагонг.