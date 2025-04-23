Yonhap: Четвертый разведывательный спутник Республики Корея выведен на орбиту

Запуск произвели с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида

СЕУЛ, 22 апреля. /ТАСС/. Четвертый спутник разведывательного назначения Республики Корея успешно выведен на целевую орбиту. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны РК.

Пуск состоялся в 09:48 по сеульскому времени (03:48 мск) с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Аппарат на орбиту вывела ракета Falcon 9 американской компании SpaceX.

Всего Республика Корея планирует запустить еще один спутник до конца 2025 года. Пять аппаратов на орбите позволят Сеулу установить постоянное наблюдение за КНДР с интервалом в два часа. Первый разведывательный спутник был запущен в декабре 2023 года. Собственный потенциал космической разведки снизит зависимость южнокорейской стороны от США в этом вопросе.

21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1", этому предшествовали две неудачные попытки.