После паузы: Владимир Путин подвел итоги пасхального перемирия

Российские войска возобновили атаки ВСУ на всех направлениях

Боевые действия в зоне специальной военной операции продолжились по окончании пасхального перемирия, констатировал президент Владимир Путин. По его словам, Москва проанализирует недавнее предложение украинской стороны о моратории на удары по гражданским объектам на 30 дней. Прекращение огня показало стремление России к мирному урегулированию и в то же время продемонстрировало неготовность киевского режима действовать в рамках гуманитарных акций, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. За время паузы российские военные зафиксировали 4900 нарушений режима тишины со стороны украинских формирований.

Россия возобновила боевые действия после пасхального перемирия

Президент Владимир Путин 21 апреля после вручения премии «Служение» пообщался с журналистами, которых интересовали, в частности, итоги его недавней гуманитарной инициативы — проведения пасхального перемирия сроком на 30 часов. Официально оно завершилось в полночь 21 апреля. Глава государства объявил, что боевые действия в зоне специальной военной операции уже продолжились. За время паузы Киев допустил 4,9 тыс. нарушений, среди них атаки, артобстрелы и удары БПЛА, но снижение боевой активности все-таки наблюдалось, сказал президент. Это оценки в том числе и командующих группировок ВС РФ, отметил глава государства. В целом Россия положительно относится к любым мирным инициативам и рассчитывает, что Киев будет относиться так же. Однако сначала украинская сторона отвергла российскую инициативу о пасхальном перемирии, напомнил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Национальном центре «Россия» в Москве Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

— Мы видели первичную реакцию. Я думаю, что это все заметили. Было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра судьбами, жизнями людей и так далее. Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, — скорее всего, это иностранные кураторы, — что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились, — подчеркнул президент.

Прежде всего пасхальное перемирие — моральная победа РФ, считают эксперты. Россия последовательно выступает с позиции стороны, которая готова к переговорному процессу, и не в первый раз совершает такие гуманитарные шаги, заявил «Известиям» политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

— Перемирие показало неготовность киевского режима к тому, чтобы действовать в рамках гуманитарных акций. Это сопровождалось массовой кампанией дезинформации со стороны Киева, который обвинял РФ в якобы имевших место нарушениях. Также важно отметить неадекватность европейских лидеров, которые не оценили действия России. Напротив, они пытались дискредитировать российскую инициативу. К сожалению, мы видим невозможность к пролонгации перемирия, потому что Киев не готов к переговорам. Несмотря на это, Россия, вероятно, будет выступать с новыми инициативами по диалогу, — сказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Источник изображения: iz.ru

Сейчас же киевский режим пытается «перехватить» инициативу, говоря о расширении рамок: и по времени, и по объектам поражения, сказал президент. Пока РФ необходимо посмотреть на результаты пасхального перемирия, но Москва проанализирует недавнее предложение украинской стороны о моратории на удары по гражданским объектам на 30 дней и сообщит о своем решении, добавил президент. Владимир Путин заявил, что не исключает такой возможности, но эта инициатива — предмет для тщательного исследования, причем, возможно, в двустороннем порядке. В частности, Владимир Путин пояснил, что удары ВС РФ по гражданским объектам наносятся, если они используются ВСУ в военных целях, как в Сумах и Одессе.

— Ну например: всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступление в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе в Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать. Это гражданский объект или нет? Но режим использует эти гражданские объекты, — сказал он.

Кроме того, киевские власти вместе с иностранными кураторами пытались организовать на гражданском объекте испытание ракетных систем в Одессе, заявил Владимир Путин.

Российские войска возобновили активные действия

С 00:00 часов 21 апреля, с окончанием действия перемирия, российские войска продолжили атаковать ВСУ на всех направлениях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

Как сообщили в понедельник в Минобороны России, подразделения группировки «Север» нанесли поражение бригаде теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Группировка «Запад» атаковала механизированную бригаду ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

«Южная» группировка ударила по двум механизированным бригадам ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Группировка «Центр» нанесла удары по мехбригаде, бригаде беспилотных систем, штурмовому полку ВСУ и бригаде морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новопавловка и Алексеевка ДНР.

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение бригаде морской пехоты в районе населенного пункта Богатырь ДНР. Войска группировки «Днепр» атаковали механизированную бригаду ВСУ и бригаду теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и БПЛА и по пунктам временной дислокации украинских формирований в 74 районах.

Как отметили в военном ведомстве, подразделения группировки «Север» в понедельник продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. «Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, два автомобиля, три артиллерийских орудия», — перечислили в Минобороны.

Как проходило пасхальное перемирие

В военном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего все группировки российских войск с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Всего российские военные зафиксировали 4900 нарушений режима прекращения огня.

За время действия перемирия ВСУ предприняли шесть попыток атак, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики, а также в районе Олешня Курской области. Все попытки наступления были отражены, сообщили в Минобороны.

За этот же период противник применил 90 беспилотников самолетного типа, в том числе восемь вне зоны специальной военной операции. Все дроны были уничтожены.

ВСУ совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск.

«По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей в период с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов коптерного типа (по 25 опорным пунктам подразделений ВС РФ и 51 населенному пункту)», — сообщили в Минобороны России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

При этом в ведомстве отметили, что в целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ была существенно снижена по всей линии фронта.

— Объявляя это перемирие, президент исходил из чисто гуманистических соображений, — рассказал «Известиям» председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. — Никакой военной необходимости брать паузу не было. Потому что, как накануне доложил начальник Генерального штаба, мы уверенно держим инициативу, наши группировки ведут наступление по всем фронтам. Паузу наша сторона использовала, чтобы провести ротацию подразделений, вынести тела наших погибших товарищей из серых зон, где это было возможно. Ни о каком полном прекращении огня со стороны противника речи не шло. Но в целом было поспокойнее, чем обычно. Когда перемирие закончилось, Вооруженные силы России приступили к плановой боевой работе.

На конфигурации фронта и положении сторон перемирие никак не сказалось, добавил Роман Шкурлатов.

— А в политическом плане Россия в очередной раз проявила стремление к мирному урегулированию конфликта. А вот Украина продемонстрировала, что не готова даже на несколько десятков часов прекратить огонь. Это стало лакмусовой бумажкой, которая показала, кто действительно хочет мира, а кто это только декларирует, — заключил он.

Перемирие не повлияло на ситуацию в зоне специальной военной операции, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов (слева) во время встречи Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

— Мы никуда не двигались, ни вперед, ни назад. Все атаки украинских войск мы отразили, — отметил он. — Стоим сегодня на тех же рубежах, что и стояли до пасхального перемирия. А ночью был нанесен мощный комбинированный удар по украинским позициям, и не только на линии соприкосновения, но и в тылу. Так что окончание перемирия, которому активно сопротивлялась Украина, для нее вышло боком.

Пасхальное перемирие объявил 19 апреля президент Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба. «Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», — сказал глава государства.

Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление США, КНР и стран БРИКС, всех сторонников справедливого урегулирования конфликта на Украине, отметил Путин.

Роман Крецул

Василиса Ясенева