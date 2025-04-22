Коллектив рыбинского предприятия ОДК-Сатурн удостоен ордена "За морские заслуги"

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Орденом "За морские заслуги" награждён коллектив ОДК-Сатурн за достижения в развитии отечественного судостроения, сообщила в понедельник пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Высокое качество работы ОДК "Сатурн" хорошо заметно. Мы со своей стороны ставим большие задачи, связанные с вашими проектами по импортозамещению", - сказал на церемонии вручения награды министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что ОДК-Сатурн является единственным предприятием в России, обладающим компетенциями по разработке и изготовлению судовых двигателей и агрегатов в диапазоне мощностей от 4 до 20 МВт.

Заместитель генерального директора-управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн Виктор Поляков отмечает, что "сегодня ОДК-Сатурн является головным предприятием по разработке, серийному производству и ремонту всех морских газотурбинных двигателей и агрегатов на их основе для российского судостроения".

"Горжусь рыбинскими моторостроителями, создающими инновационные образцы морской газотурбинной техники. Столь значимая награда ОДК-Сатурн - это высокая оценка труда всего коллектива", - сказал Поляков, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова генерального директора ОДК Александра Грачёва, который отметил, что тысячи специалистов на предприятиях ОДК госкорпорации "Ростех" решают важнейшие задачи отечественного двигателестроения.

"ОДК-Сатурн первым среди наших предприятий получил орден "За морские заслуги", - подчеркнул гендиректор.

Сообщается, что за значительный вклад в обеспечение поставок востребованных образцов газотурбинной техники ряд сотрудников предприятия удостоены ордена Дружбы и пяти медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.