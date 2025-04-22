Россия получила новую партию истребителей Су-34 (The National Interest, США)

TNI: Россия наращивает парк Су-34 на фоне ожидаемых поставок F-16 Украине

На фоне ожидаемых поставок F-16 Украине Россия наращивает парк своих Су-34, называя их "лучшими в классе", пишет TNI. Эти самолеты с характерным носом и мощным радаром остаются основными носителями высокоточного оружия.

Майя Карлин (Maya Carlin)

Украина ожидает новую партию американских истребителей F-16, с помощью которых Киев рассчитывает усилить свою воздушную оборону, но и Россия также укрепляет свой истребительный арсенал. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о поставке новой партии истребителей-бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны. Москва продолжает расширять возможности фронтовой авиации в продолжающемся конфликте. Производитель не уточнил точное количество поставленных самолетов, однако директор ОАК Владимир Артяков назвал Су-34 (по классификации НАТО: Fullback или “Центральный защитник”) “основой ударной мощи российской фронтовой авиации” и “лучшим самолетом в своем классе”. Технически этот двухмоторный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик обладает внушительной боевой мощью — большой грузоподъемностью и современным оборудованием. Во всяком случае, Кремль рекламирует его как один из своих лучших самолетов.

Обзор Су-34

Как и большинство современных самолетов ВКС России, Су-34 унаследовал основные черты советских предшественников. КБ Сухого задумало его еще в годы холодной войны на замену тактическому фронтовому бомбардировщику с крылом изменяемой стреловидности Су-24. В итоге за основу был выбран Су-27, поскольку его дальность полета и маневренность обеспечивали ему преимущество перед другими платформами. Учебно-тренировочный самолет на базе этой платформы прошел доработку, но так и не был реализован до распада СССР. Первый серийный образец Су-34 поднялся в воздух уже в 1994 году. Изначально самолет предназначался на роль морской авиации берегового базирования, однако жесткие бюджетные рамки ограничили универсальность Су-34.

Сегодня Су-34 легко узнать по характерному носу, за который его называют “утенком”, и по кабине экипажа с расположенными рядом креслами. Несмотря на нетипичный внешний вид, базовая компоновка самолета удивительно похожа на предшественника — Су-27. За большим обтекателем Су-34 прячется радиолокационная станция Ш-141, которая позволяет ему выполнять ряд задач без сопровождения. Самолет оснащен двигателями “Сатурн АЛ-31ФМ1”, которые позволяют ему развивать скорость, превышающую 1,8 Маха. Хотя Су-34 преимущественно применяется для ударов по наземным целям, его радарная система, по заявлениям, способна обнаруживать крупные военные корабли на дистанции более 130 километров. Однако, как подчеркивает The War Zone, эти показатели значительно уступают возможностям новейшего радара AN/APG-82, которым оснащен американский F-15E Strike Eagle (“Боевой орел”).

Су-34 может нести более 7 700 килограммов оружия на двенадцати узлах подвески под крыльями и фюзеляжем. Он может поражать цели с малых высот благодаря бронированной кабине, а также нести две ракеты Р-27 (по классификации НАТО: Alamo или “Аламо”), Р-73 или Р-77 от НПО “Вымпел”.

Российские чиновники часто рекламируют Су-34 как лучший из лучших, однако в продолжающемся конфликте на Украине истребитель-бомбардировщик показал себя не самым впечатляющим образом. Украинские официальные лица утверждают, что по состоянию на 2024 год сбили не менее тридцати пяти Су-34. Хотя эта цифра может быть несколько преувеличена, по подсчетам журнала Newsweek, на сегодняшний день Москва потеряла 25% Су-34.