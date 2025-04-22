Патрушев: РФ взялась за укрепление морского потенциала до активных действий США

Говоря об инициативах России по укреплению морского потенциала, помощник российского президента обратил внимание на создание президентского Управления по вопросам национальной морской политики, разработку новых программ кораблестроения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия начала укреплять свой военный и гражданский морской потенциал до нынешних морских инициатив США. На это обратил внимание помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".

"В нашей стране под руководством президента В. В. Путина основные меры, направленные на укрепление национального военного и гражданского морского потенциала, были приняты до того, как нынешняя американская администрация взялась за дело. В основе принятых мер лежал глубокий анализ состояния отечественного судостроения, Военно-морского флота, торгового и исследовательского флота, морских и речных перевозок", - отметил Патрушев.

На вопрос о том, будет ли Россия стараться догнать США с учетом обширных планов американской администрации, Патрушев указал, что ситуация сложится "скорее наоборот".

Говоря об инициативах России по укреплению морского потенциала, помощник российского президента обратил внимание на создание президентского Управления по вопросам национальной морской политики, разработку новых программ кораблестроения и федерального закона о судостроении, "который станет базисом для целостной системы нормативного правового регулирования этой отрасли".

Кроме того, Патрушев констатировал, что по поручению Путина формируется межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане. "Завершается работа над стратегией развития ВМФ, готовится еще целый ряд аналогичных документов, касающихся, например, развития корабельного состава органов ФСБ, в других странах это называется береговой охраной", - добавил он.

Патрушев также напомнил об изменениях в работе возглавляемой им Морской коллегии, в состав которой вошли профильные советы - "по стратегическому развитию ВМФ, по обеспечению и развитию морской деятельности, защите национальных интересов в Арктике, научно-экспертный совет". "Морская коллегия России реализует комплексный подход и долгосрочное планирование развития судостроительной промышленности как высокотехнологичной отрасли, имеющей длительный технологический цикл. Поэтому мы добиваемся, чтобы разрабатываемые документы в сфере морской деятельности были синхронизированы между собой и учитывали горизонт планирования до 2050 года", - подытожил помощник президента РФ.