Криминалисты получили революционную технологию мгновенного обнаружения следов пороха

Следы пороха

Современные криминалистические методы выявления следов пороха на месте преступления — сбор образцов, доставка их в лабораторию и проведение тестов — требуют очень много времени, в результате чего подозреваемые могут необратимо скрыться, а само место преступления оказаться «затоптаным».

Группа исследователей из Амстердамского университета разработала новую технологию быстрого выявления следов пороха с помощью жидкости на основе изопропилового спирта, распыляемой прямо на месте преступления.

Следы пороха

Содержащийся в жидкости бромид метиламмония (CH3NH3Dr) мгновенно вступает в реакцию с содержащимися в сгоревшем порохе частицами свинца, превращая их в полупроводник — перовскит, который под воздействием ультрафиолетового излучения начинает светиться ярко-зеленым светом, видным невооруженным глазом. Вещество успешно прошло испытания — более того, сотрудники полиции Амстердама уже используют новую технологию при осмотре мест преступления. С ее помощью также выявляются загрязнения свинцом на строительных площадках.

Александр Агеев