Пасхальное перемирие кончилось. Что дальше?

Минобороны России: ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие

Срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек в полночь 21 апреля. Команд по его продлению от Верховного главнокомандующего ВС РФ не поступало. Боевые действия возобновились. Что будет дальше и какова вероятность достижения соглашения о прекращении огня, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Вашингтон приветствовал бы продление пасхального перемирия и после 20 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

Однако глава Белого дома по этому поводу не выступил и лично своей позиции о дальнейших перспективах прекращения огня не обозначил. По мнению газеты Washington Post, объявленное Путиным перемирие - это попытка «успокоить все более нетерпеливую администрацию Трампа и продемонстрировать заинтересованность Москвы в мирных переговорах».

Минобороны России заявило, что ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили пасхальное перемирие.

«ВСУ предприняли шесть попыток атак, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики, а также в районе Олешни Курской области, которые были отражены», - говорится в заявлении МО.

Тем временем боевые действия с 00:00 21 апреля разгорелись с новой силой. Наиболее существенный момент в дальнейшей интенсификации боевых действий и озабоченностей украинской стороны - объем поставок вооружения и военной техники со стороны коллективного Запада, в первую очередь дальнобойных ракет, а также сил и средств ПВО (в первую очередь ЗРК/ЗРС с потенциалом нестратегической противоракетной обороны).

Цели Киева в ведении вооруженной борьбы остаются прежними: с помощью западного оружия (в первую очередь крылатых ракет большой дальности) нанести такие потери ВС России в личном составе и технике, поразить критически важные объекты в оперативном и стратегическом тылу РФ, которые поставили бы перед политическим руководством России вопрос об эффективности продолжения боевых действий.

Что касается разного рода мирных инициатив, то камнем преткновения был и остается территориальный вопрос.

Огонь прекратить можно, и в течение достаточно короткого времени. Но при этом нет ответа на главный вопрос, которому обычно предшествует прекращение огня - каким образом будет выглядеть окончательное мирное урегулирование вооруженного конфликта.

А тут все упирается в главную проблему - кому и какие отойдут территории.

Если нет ответа на главный вопрос, то прекращение огня (на 30 дней и более продолжительный период) может быть использовано украинской стороной для отдыха и доукомплектования войск, пополнения запасов материальных средств, проведения дальнейших мобилизационных мероприятий, углубления военно-технического сотрудничества с Западом. И если так и не удастся договориться по основным вопросам, боевые действия после любого перемирия могут вспыхнуть с новой силой.

Следует заметить, что на всех предыдущих переговорах и консультациях украинское руководство практически удалось убедить в том, что по итогам военных действий Киев потеряет часть своих территорий (по линии фронта). Есть данные, что окружение президента страны Владимира Зеленского с таким вариантом уже согласно, но отдавать остальную территорию, включая Херсон и Запорожье, в Киеве отнюдь не намерены. А вот это уже категорически не устраивает Москву.

Позиция США

И хотя глава Белого дома, видимо, планировал войти в историю как миротворец всех времен и народов, Дональду Трампу так и не удалось добиться мира на Украине ни за 24 часа, ни за 24 дня, ни даже за первые 100 суток своего президентства. Несмотря на порой грозную риторику, в Вашингтоне, похоже, начинают терять интерес к этому конфликту.

Причем надо заметить, что позиция Белого дома по вопросу урегулирования вооруженного конфликта не выглядит однозначной и последовательной. Ее болтает от трехдневных ультиматумов до желания вовсе устраниться от какой-либо роли в этом вопросе. И поэтому воспринимать тезисы, озвучиваемые Вашингтоном, как нечто окончательное и не подлежащее сомнениям, сегодня не стоит. Они могут существенно измениться, причем в самое ближайшее время.

К примеру, в Париже государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США прекратят попытки выступать посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение ближайших нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки.

Госсекретарь при этом отметил, что Трамп заинтересован в заключении мирного соглашения, но у него много других приоритетов и он готов двигаться дальше, если не появятся признаки прогресса.

Но после встречи в Париже появилась информация, что Белый дом планирует добиться полного прекращения огня на территории Украины в течение нескольких недель. США в столице Франции предложили план урегулирования конфликта, который подразумевает, что Россия оставляет за собой все территории, перешедшие под ее контроль.

Новая встреча делегаций из США, Германии, Франции и Великобритании должна пройти в ближайшее время в Лондоне. Стороны намерены продолжить дискуссию, начатую в Париже.

Словом, ситуация развивается.

Позиция Киева

Перспективы завершения конфликта на Украине во многом связаны с чертами характера президента Зеленского. В настоящее время он позиционирует себя как лидер свободного мира, ведущий неравный бой с империей зла; как главу государства, отстаивающего атлантические ценности и идеалы, как передний край борьбы с силами тьмы. За эти несколько лет Зеленский привык находиться в мейнстриме мировой политики.

Можно в этом плане задаться и таким вопросом - как будет выглядеть президент Украины и насколько изменится его роль и влияние, если прекратятся боевые действия?

С большой долей вероятности можно предположить, что после завершения конфликта Зеленский сойдет с первых полос мировых СМИ и вернется к статусу главы разоренного и захолустного государства с перспективой ближайших президентских выборов, на которых его победа - далеко не факт.

Не исключены и расследования по поводу нецелевых трат средств, полученных от США и государств-участников НАТО. Подобная ситуация никак не устраивает Зеленского, поэтому президент Украины не заинтересован в завершении конфликта. Кроме того, по свидетельствам людей, близких к Зеленскому, он искренне верит, что ситуация может резко измениться в его пользу, и президент Украины «забьет гол на последней минуте матча».

Повторим, главный вопрос и камень преткновения в любых мирных переговорах - вопрос территорий. Киев категорически отвергает любые уступки. Украина никогда не признает утраченных территорий и будет добиваться их возвращения дипломатическим путем, об этом в Киеве неоднократно заявляли.

Позиция России

Достигнутые в Стамбуле в 2022 году соглашения могут стать базой для переговоров с Украиной, считают в Кремле. В качестве условий для начала переговоров Россия выдвигает признание пяти регионов российскими, вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от членства в НАТО и снятие западных санкций.

Киев гипотетически может «уступить на время» России территории «по линии фронта», но признавать их российскими никогда не будет. Как считают многие аналитики, международное признание даже этих территорий в исторически обозримый срок весьма и весьма маловероятно.

Что дальше?

30-часовое перемирие завершено. Боевые действия возобновились с прежней интенсивностью. Следует отметить, что ВСУ на данный момент не потеряли боеспособности. Они хотя и отступают на большинстве направлений, но на некоторых участках продолжают удерживать занимаемые оборонительные рубежи.

И хотя ВСУ понесли за последнее время чувствительные потери, они еще не потерпели таких разгромных поражений на фронтах, которые ребром бы поставили вопрос о целесообразности продолжения сопротивления.

Как говорил видный российский военный теоретик Николай Головин, «влияние боевых действий заключается не в убиении неприятельских войск, а в убиении их духа». Оставаясь на реалистических позициях оценки обстановки, можно сказать, что в отношении частей и соединений ВСУ это еще не достигнуто.

Поэтому никакого другого пути, чтобы смягчить позиции официального Киева по вопросам завершения конфликта, как проведение со стороны ВС России весенне-летней кампании сугубо наступательного характера и с самыми решительными целями, похоже, нет.

Только череда сокрушительных разгромов ВСУ может в самое короткое время привести к заключению мирных договоренностей.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок