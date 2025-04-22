Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» с оружием у жителей страны, когда дело касается его отправки на Украину, пишет The Telegraph.

Борис Писториус, самый популярный, согласно опросам, политик Германии, заметил, что ни в одной стране не было таких "публичных дебатов" об отправке конкретного оружия на Украину, включая Великобританию и Францию, которые совместно изготовили ракеты Storm Shadow и направили Киеву в 2024 году, пишет The Telegraph.

"Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием", – сказал Писториус, когда Фридрих Мерц пытался убедить Социал-демократическую партию, своих партнеров по коалиции, согласиться на отправку ракет Taurus.

Отвечая на комментарий Писториуса, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ничего плохого в эротике нет, "люди любят эротику и не только немцы".

"Пожалуйста, прекратите это клоунское шоу. Мы не на Репербане (район красных фонарей Гамбурга – прим. ВЗГЛЯД). Идет война. И Украине нужен Taurus, как воздух. Не дайте нам задохнуться", – цитирует Мельника газета.

Покидающий пост канцлера ФРГ от партии СДПГ Олаф Шольц ранее заблокировал поставку ракет Taurus на Украину из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

Писториус не исключил отправки оружия Украине, заявив, что "есть веские аргументы как за, так и против".

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ближайшие годы Киев получит от Германии новую военную помощь, включающую системы ПВО IRIS-T и 1,1 тыс. радиолокационных систем, заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.

При этом премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия должна укрепить собственные вооруженные силы, прежде чем рассматривать вопрос передачи ракет Taurus на Украину.

Ирма Каплан