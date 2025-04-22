В сети появился кадр с китайским истребителем J-10 над американской военной базой в Саудовской Аравии

Источник изображения: topwar.ru

В экспертной среде активно обсуждается опубликованный в китайском сегменте социальных сетей кадр, титр к которому говорит о том, что самолёт ВВС НОАК пролетает над американской военной базы в Саудовской Аравии. Речь идёт об объекте, расположенном в саудовском порту Янбу-эль-Бахр на побережье Красного моря.

Порт города Янбу-эль-Бадр по договорённости между Вашингтоном и Эр-Риядом является местом оперативного базирования и материально-технического обеспечения кораблей ВМС США. Например, там пополняют свои запасы американские авианосцы. Совсем недавно это сделал USS Harry Truman.

Источник изображения: topwar.ru

В связи с появлением в сети этого снимка озвучены предположения о том, что полёт китайского самолёта мог осуществляться с китайской военной базы в Джибути, до которой от порта Янбу около 1,3 тыс. км. Правда для преодоления такого расстояния с учётом возвращения истребителя на аэродром вылета J-10 нужна была дозаправка. Но, судя по фото, самолёт без труда преодолел более 2,6 тыс. км, так как нёс дополнительные топливные баки.

По версии изданий стран НАТО, китайский самолёт мог осуществлять разведку в районе порта имени Короля Фахда в саудовском Янбу. Например, предполагается, что J-10 использовал оборудование для «сканирования радиолокационных сигнатур и маршрутов перемещения американских боевых кораблей в Красном море». Сейчас там внушительная американская военная активность в связи с тем, что США проводят операцию против йеменских повстанцев – хуситов. Одновременно с этим США и Израиль рассматривают варианты атаки ядерных объектов Ирана.

При этом интересен и другой нюанс. Судя по кадру, самолёт китайских ВВС находился воздушном пространстве Саудовской Аравии, а значит, разрешение на такой полёт китайским лётчиком было у саудовских властей получено. Соответственно, это может говорить о том, что Эр-Рияд находится в поисках баланса сил в регионе.

Однако появилась версия о том, что этот самолёт мог вообще не иметь отношения к ВВС НОАК, а быть, например, из парка египетских военно-воздушных сил. Такие самолёты стоят на вооружении ВВС Египта с 2024 года. И хотя опознавательные знаки более похожи на ВВС НОАК, но всё же и других вариантов в связи с качеством изображения отметать нельзя.