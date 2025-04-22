Путин: ВС РФ поразили под Одессой производство новой ракетной системы

Глава государства отметил, что российские войска атаковали сельхозобъект, но он использовался для военных целей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские военные поразили производство новой ракетной системы в Одесской области. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Совсем недавно - несколько дней назад - в Одесской области был нанесен удар нашими вооруженными силами. Это небольшой населенный пункт в Одесской области - 82 км, по-моему, от Одессы. Ну и что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Ну там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей", - отметил президент, отвечая на вопросы журналистов.

Как ранее сообщили в Минобороны России, вечером 18 апреля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии. Как уточнили в ведомстве, цели удара достигнуты, все объекты уничтожены.