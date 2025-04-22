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РИА Новости

Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, заявил Патрушев

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Патрушев: Россия не планирует ввязываться в гонку военно-морских вооружений

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия не планирует ввязываться в гонку военно-морских вооружений, отечественный Военно-морской флот может дать адекватный ответ на любые угрозы, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"У нас нет планов ввязываться в гонку военно-морских вооружений", - подчеркнул Патрушев в интервью "Коммерсанту". "В то же время следует отметить, что между США и Китаем сегодня идет усиленная конкуренция в военно-морской сфере. В любом случае, принятые Пекином планы и программы кораблестроения значительно масштабнее американских. Что касается нашего флота, по своей совокупной мощи ВМФ России – один из сильнейших в мире, а наши моряки всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением", - добавил он.

По словам Патрушева, сегодня развитие ВМФ России "в количественном и качественном отношении идет ровно по той траектории, которая максимально соответствует приоритетам национальной безопасности". "Реализуется масштабная программа модернизации флота, ведется разработка и внедрение самых современных, прорывных технологий - например, отдельное внимание уделяется созданию безэкипажных катеров, беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, оттачиванию тактики их применения и действий совместно с основными силами флота", - сказал помощник главы государства.

В итоге у России "сегодня уже имеется и продолжает развиваться мощный, современный и сбалансированный ВМФ, который способен дать адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России в Мировом океане, как у наших берегов, так и в его отдаленных районах", подчеркнул Патрушев.

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