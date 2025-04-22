Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили в Сумах награждение тех боевиков, кто совершал преступления в Курской области. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин, комментируя удар Вооруженных сил (ВС) РФ по городу.

«Там проходило награждение тех, кто совершил преступление в Курской области. Подразделения ВСУ и националистов, и это те люди, которых мы считаем преступниками. Которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе в Курске. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», — заявил глава государства журналистам по окончании вручения премии «Служение» в Национальном центре «Россия».

Президент также отметил, что Киев использует гражданские объекты в военных целях — например, вместе с иностранными кураторами пытался организовать в Одесской области испытание ракетных систем.

При этом Россия готова проанализировать поступившее предложение о моратории на удары по гражданским объектам.

«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться. <...> Мы всë это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», — отметил российский лидер.

Минобороны РФ 13 апреля сообщило о нанесении удара двумя ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командования ВСУ в Сумах. В результате успешного поражения цели было ликвидировано свыше 60 военных украинской армии. В ведомстве отметили, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя совещания с военнослужащими в центре густонаселенного города.

После, 15 апреля, агентство Bloomberg заявило, что США не присоединятся к заявлению G7 с осуждением ракетного удара Российской армии по месту проведения совещания командования ВСУ в Сумах. По данным СМИ, администрация президента Дональда Трампа решила не поддерживать совместное заявление, чтобы сохранить возможность для мирных переговоров и продолжить усилия по урегулированию конфликта с Россией.