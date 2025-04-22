Власти Дании предлагают НАТО создать на территории страны новую военную структуру

Источник изображения: topwar.ru
Минобороны Дании вышло с инициативой создать на территории страны штаб батальона связи с ротой поддержки под эгидой Североатлантического альянса для координации действий в северных странах блока.
В контексте продолжающегося пересмотра командной структуры НАТО существует необходимость в создании батальона связи в северных странах. Дания имеет опыт работы с подразделениями такого типа и предлагает НАТО создать штаб-квартиру, которая будет отвечать за северное и северо-западное направление
- говорится в сообщении датского оборонного ведомства.
По словам главы Минобороны страны Троэльса Лунда Поульсена, реализация этого решения приведет к «увеличению боевой мощи альянса».
Новый штаб НАТО планируют организовать за счет средств из специального фонда, созданного в феврале этого года с целью ускорения наращивания боевой мощи вооруженных сил страны. Часть расходов на себя должен взять и альянс.
За последние годы сотрудничество северных стран (НАТО) в области обороны значительно укрепилось, и я также ожидаю, что другие страны региона внесут свой вклад в создание штаба батальона, роты поддержки и других подразделений
- заявил Поульсен.
Ожидается, что новая военная структура НАТО в Дании полностью заработает к 2029 году.