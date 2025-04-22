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Интерфакс-АВН

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщает официальный портал правовой информации.

В статье 1 договора, подписанного в Москве 17 января 2025 года, говорится, что стороны "стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях".

Кроме того, согласно документу, "в случае, если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права".

В договоре указывается, что службы разведки и безопасности сторон осуществляют взаимодействие в рамках отдельных соглашений.

Документ также предусматривает, что "в рамках всеобъемлющего, долгосрочного и стратегического партнерства договаривающиеся стороны подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества на основе соответствующих соглашений между ними с учетом взаимных интересов и своих международных обязательств и рассматривают такое сотрудничество как важную составляющую поддержания региональной и глобальной безопасности".

Стороны тесно взаимодействуют по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и обеспечения международной безопасности в рамках соответствующих международных договоров и международных организаций, участниками которых они являются, и проводят по этим вопросам регулярные консультации.

Кроме того, стороны "способствуют упрочению мира и безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке, сотрудничают с целью предотвращения вмешательства в указанные регионы и дестабилизирующего присутствия там третьих государств, обмениваются мнениями по ситуации в других регионах мира".

Согласно договору, его подписанты поддерживают торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, координируя это взаимодействие на площадке постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, говорится в статье 17.

Предусматривается, что участники договора "воздерживаются от присоединения к односторонним принудительным мерам или поддержки таких мер любой третьей стороны, если такие меры затрагивают или направлены прямо или косвенно на одну из договаривающихся сторон, физических и юридических лиц такой договаривающейся стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой третьей стороны, товары, происходящие из одной договаривающейся стороны, предназначенные для другой договаривающейся стороны, и (или) работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, предоставляемые поставщиками другой договаривающейся стороны".

Россия и Иран планируют развивать взаимодействие в целях создания современной, независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, перехода на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепления прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов.

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Страны
Иран
Россия
Персоны
Путин Владимир
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