Кнайсль: ЕС не сможет без США поддерживать Украину в военном конфликте

Экс-министр иностранных дел Австрии отметила, что Европа нуждается в военной промышленности Соединенных Штатов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Европа не сможет самостоятельно вытянуть бремя поддержки Украины в военном конфликте без помощи США. Об этом журналистам заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Не ожидаю, что [европейские страны] справятся с этой нагрузкой, потому что во многом это вопрос приобретения вооружения, в том числе у Соединенных Штатов, потому что Европа нуждается в военной промышленности США", - заявила Кнайсль. По ее словам, "сейчас Франция очень расстроена тем, что Германия и Польша закупают оружие не во Франции для этих целей, а в США".

Кнайсль также заявила, что в целом риторика движется в сторону коллективной истерии, постоянных упоминаний о надвигающейся войне, переходе экономики на военные рельсы. "Лидеры Европейского Союза говорят почти каждую неделю: "Мы должны подготовиться, потому что в 2030 году Россия будет атаковать Европейский Союз". <...> Атмосфера очень тяжелая", - добавила она.

Кнайсль находится в Великом Новгороде с открытой лекцией "История. Власть. Дипломатия" с последующей дискуссией о судьбе дипломатии в Европе и мире. Событие стало частью цикла "12 лекций о…" приоритетного регионального проекта "Город-университет".