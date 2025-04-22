РФ и Казахстан хотят выйти на международный рынок с проектом "Байтерек"

На космодроме работают 22 филиала и представительства организаций Роскосмоса, обслуживающих космическую инфраструктуру

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Применение космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" с ракетой-носителем "Союз-5" на Байконуре позволит России выйти совместно с казахстанскими партнерами на международный рынок пусковых услуг. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Использование РН "Союз-5" обеспечит не только внутренние потребности России и Казахстана по выводу на орбиту космических аппаратов различного назначения, но и позволит выйти совместно с нашими казахстанскими партнерами на международный рынок пусковых услуг. <…> Начало летных испытаний - конец 2025 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что на сегодняшний день "уровень взаимодействия Роскосмоса с уполномоченными структурами Казахстана позволяет без ограничений решать задачи по реализации российских космических программ на космодроме Байконур".

На данный момент на космодроме работают 22 филиала и представительства организаций Роскосмоса, обслуживающих космическую инфраструктуру. "При этом космодром Байконур является единственной площадкой для выполнения пилотируемых программ Российской Федерации", - уточнили в госкорпорации.