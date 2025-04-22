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В Петербурге спустят на воду десятый тральщик типа "Александрит"

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Церемония подъема Военно-морского флага Российской Федерации на морском тральщике "Лев Чернавин" (заводской номер 528) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенном на АО "Средне-Невский судостроительный завод". Балтийск, 25.12.2023
Церемония подъема Военно-морского флага Российской Федерации на морском тральщике "Лев Чернавин" (заводской номер 528) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенном на АО "Средне-Невский судостроительный завод". Балтийск, 25.12.2023.
Источник изображения: Калининградская ГТРК

На четверг, 24 апреля, запланирован спуск на воду корабля противоминной обороны "Полярный" проекта 12700 (шифр "Александрит"). Об этом сообщили в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода, который производит серию тральщиков данного типа для ВМФ России.

"Полярный" – десятый корабль проекта 12700. Его заложили в июне 2022 года. Тральщик назван в честь города воинской славы, в котором во время Великой Отечественной войны находилась главная база Северного флота. Сейчас в Полярном базируются корабли и подводные лодки Кольской флотилии.

Проект 12700 "Александрит" разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. В то же время "Александриты" могут использовать и традиционное тральное вооружение.

Достоинством композитных тральщиков проекта 12700 считается более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает бо́льшую живучесть при поиске мин. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость – 16,5 узла, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

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Страны
Россия
Компании
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
СФ
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