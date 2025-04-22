Девятый фрегат типа FREMM усилил итальянские ВМС

Итальянский флот официально получил девятый корабль типа FREMM – "Спартако Шергат". Как сообщает Navy Recognition, церемония передачи прошла на верфи компании Fincantieri в Рива-Тригосо (Генуя).

Напомним, что FREMM – крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). Фрегаты предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством.

Фрегат "Спартако Шергат", Италия Fincantieri

ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на поставку десяти кораблей (6 единиц – в многоцелевой версии, 4 единицы – в противолодочной).

Строительство головного фрегата "Карло Бергамини" в многоцелевой версии началось в феврале 2008 года, а в конце мая 2013 года корабль передали ВМС Италии. Следующие четыре фрегата построили в противолодочной версии и передали заказчику в 2013–2016 годах. Корабли с шестого по восьмой, выполненные в многоцелевой модификации, передали итальянскому флоту в 2017–2019 годах.

В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу ВМС Египта двух последних построенных для ВМС Италии, но не принятых на вооружение фрегатов типа FREMM, "Спартако Шергат" и "Эмилио Бьянки". Корабли переименовали в "Аль-Галала" и "Бернэс", они заступили на службу под новым флагом в декабре 2020-го и апреле 2021 года соответственно.

Для их замены Fincantieri приступила к строительству двух дополнительных фрегатов. Резка стали для девятого корабля серии началась в феврале 2021 года, а на воду его спустили в ноябре 2023 года.

Длина нового фрегата составит 144 метра, ширина – 19,7 метра, полное водоизмещение – около 6700 тонн, скорость – более 27 узлов. При этом в конструкцию корпуса и надстройки внесли небольшие изменения. Также они получили ряд более современных систем.