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Военное обозрение

На Украине разработали дрон «Техно Тарас» для перехвата разведывательных беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Как утверждают медиаресурсы противника, разработанные на Украине дроны-перехватчики самолетного типа «Техно Тарас» способны эффективно бороться с российскими разведывательными беспилотниками.

Сообщается, что «Техно Тарас» был создан в качестве относительно недорогого средства противодействия российским разведывательным беспилотным системам «Орлан-10» и «Мерлин». Концепция дрона-перехватчика для противодействия разведывательным БПЛА особенно актуальна в условиях дефицита зенитных ракетных комплексов и высоких затрат на сбитие каждой цели.

Разработчики утверждают, что «Техно Тарас» способен летать на скорости до 160 км/ч с практическим потолком до 6 км, работая на дистанции до 35 километров. Дрон-перехватчик оснащен тепловизионной видеокамерой и цифровым каналом связи, а также способен нести боевую часть массой 600 граммов. Комплекс включает 20 аппаратов (15 дневных и 5 ночных), катапульту для запуска и станцию управления.

В случае, если проект покажет высокую эффективность, его предполагается адаптировать для выполнения задач по прикрытию инфраструктуры в прифронтовых районах. Таким образом, при помощи нового дрона самолетного типа Киев стремится компенсировать технологическое превосходство ВС РФ в воздухе и снизить затраты на перехват российских разведывательных беспилотников.

Разработчики утверждают, что эффективность «Техно Тараса» достигает 80%. Однако, учитывая, что производство этих дронов осуществляется при содействии фонда украинского шоумена, ранее с ожидаемым результатом собиравшего деньги на создание и запуск спутника, весьма вероятно, что проект окажется очередной аферой.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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