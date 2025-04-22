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ЦАМТО

Индонезия рассматривает возможность покупки американского вооружения для смягчения тарифных угроз Трампа

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Истребитель F-15EX ВВС США
Истребитель F-15EX ВВС США.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

ЦАМТО, 21 апреля. Правительство Индонезии рассматривает возможность закупки произведенных в США систем вооружения в качестве стратегического шага по смягчению напряженности в двусторонней торговле из-за введения Дональдом Трампом повышенных пошлин на импорт товаров.

Как сообщает агентство Bloomberg, президент Прабово Субианто дал указание сотрудникам Министерства обороны определить типы вооружений, которые можно закупить немедленно или ускорить их приобретение. Данная директива была озвучена на закрытом совещании под руководством министра обороны Шафри Шамсуддина 8 апреля.

Одним из рассматриваемых вариантов является возобновление планов закупки истребителей F-15EX компании Boeing. Ранее П.Субиантоо подписал предварительное соглашение о закупке 24 истребителей в 2023 году, которое так не было реализовано.

По оценкам, стоимость закупки 24 самолетов F-15EX превысит 8 млрд. долл., что почти эквивалентно общему оборонному бюджету Индонезии в 2024 финансовом году. Между тем, Индонезия уже реализует контракт по закупке 42 истребителей "Рафаль" производства Dassault Aviation на сумму 8,1 млрд. долл.

Правительство считает этот шаг важным для снижения последствий плана по введению 32-процентной пошлины на индонезийский экспорт в США, объявленный президентом США Дональдом Трампом в начале этого месяца. Хотя его реализация была отложена до июля, давление на торговые операции остается высоким.

Индонезийская делегация во главе с министром-координатором по экономическим вопросам Аирланггой Хартарто в настоящее время находится в Вашингтоне, где ведет переговоры о снижении тарифов на 20 основных экспортных товаров Индонезии. Правительство также предложило сотрудничество в секторе добычи полезных ископаемых и упрощение импорта садоводческой продукции из США.

На данный момент в сфере военно-технического сотрудничества Индонезия занимает позицию неприсоединившейся и расширяет оборонное сотрудничество с различными странами. Недавно Индонезия выразила заинтересованность в участии в совместных с Турцией проектах по созданию истребителя и подводной лодки.

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