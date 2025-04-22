Рособоронэкспорт представит новейшие российские вооружения и гражданскую технику на SITDEF PERU 2025

Стенд корпорации "Рособоронэкспорт" на 7-й международной выставке оборонных технологий, вооружений и предотвращения стихийных бедствий SITDEF 2019 в Лиме.

ЦАМТО, 21 апреля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) выступает организатором единой российской экспозиции на Международной выставке оборонных технологий SITDEF PERU 2025.

Выставка пройдет с 24 по 27 апреля на территории главного штаба Сухопутных войск в г.Лима (Республика Перу).

В объединенной российской экспозиции также принимает участие государственный посредник по комплексному сервисному обслуживанию поставленной за рубеж российской авиационной техники АО "Национальная авиационно-сервисная компания" (НАСК).

"Перу – давний и надежный партнер Рособоронэкспорта в латиноамериканском регионе. В этой стране успешно эксплуатируется авиационная, вертолетная, бронетанковая техника, противотанковые комплексы и средства ПВО производства России. В ходе SITDEF PERU 2025 мы рассчитываем укрепить связи между нашими странами, обсудить текущие и перспективные совместные проекты, представить современные образцы российского вооружения, а также оборудование и технику для ликвидации последствий стихийных бедствий", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На своем стенде в павильоне "ИНКА" Рособоронэкспорт представит современные российские образцы вооружения для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и средства ПВО. Кроме того, компания презентует гражданское медицинское оборудование и инфраструктуру, инженерную технику и другие решения для спасательных и экстренных служб.

Делегациям ВВС Рособоронэкспорт предложит ознакомиться с истребителями МиГ-35 и Су-35, военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А(Э), в том числе в варианте "летающий госпиталь".

Вниманию сухопутчиков региона компания представит танк Т-90МС "Прорыв" в новейшем исполнении, 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С40 "Флокс", реактивную систему залпового огня 9К515 "Торнадо-С", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с новой ракетой "Булат", а также широкую линейку российского стрелкового оружия и средств ближнего боя.

Рособоронэкспорт подробно расскажет партнерам о своих предложениях в области беспилотных систем. В частности, представит разведывательные и разведывательно-ударные комплексы "Орлан-10Е", "Орлан-30", "Орион-Э" и барражирующие боеприпасы семейства "Куб". Эти средства, показавшие свои высокие характеристики в реальных боевых условиях, вызывают повышенный интерес у представителей различных видов вооруженных сил и других силовых ведомств.

Они могут применяться как в военное время – для разведки, целеуказания и нанесения огневого поражения противнику, так и в мирное – для борьбы с незаконным производством и контрабандой наркотиков, нелегальной миграцией, мониторинга природных пожаров и оценки последствий стихийных бедствий.

Представителям войск противовоздушной обороны Рособоронэкспорт проведет презентацию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М", который отлично зарекомендовал себя как средство войсковой и объектовой защиты от современных крылатых и баллистических ракет, РСЗО и беспилотных летательных аппаратов различного класса.

Для большинства стран латиноамериканского региона характерно наличие протяженной береговой линии. В связи с этим Рособоронэкспорт готовится к повышенному вниманию к российской продукции для военно-морских сил на SITDEF PERU 2025. В частности, компания ожидает интерес к представляемому патрульному кораблю проекта 22160, малому ракетному кораблю проекта 22800Э "Каракурт-Э", который может оснащаться современным ЗРАК "Панцирь-МЕ", а также быстроходным катерам специального назначения БК-16Э и БК-10.

Перу и еще ряд стран региона активно эксплуатируют российские военно-транспортные вертолеты типа Ми-17. На выставке Рособоронэкспорт представляет вертолет Ми-171Ш в качестве универсальной платформы для выполнения транспортных, десантных, поисково-спасательных, санитарных и правоохранительных миссий.

"Одна из главных тем для обсуждения – сертификация и ввод в эксплуатацию сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов марки "Ми" в Перу. Этот инфраструктурный объект, построенный по контракту Рособоронэкспорта, откроется в краткосрочной перспективе и сможет обеспечивать поддержание летной годности вертолетов российского производства из всех стран Латинской Америки, эксплуатирующих нашу технику", – отметил А.Михеев.

Ликвидация последствий стихийных бедствий, технологических и природных катастроф – один из основных кластеров SITDEF PERU 2025, в которых Рособоронэкспорт представит наиболее актуальную для региона российскую продукцию.

Компания презентует возможности гражданской и военной инженерной техники, санитарного оборудования, средств разминирования, вспомогательного имущества, в том числе спецтехники и оборудования для предупреждения стихийных бедствий и природных катаклизмов, включая многоцелевые грузовые автомобили повышенной проходимости.

Предлагаемые Рособоронэкспортом на выставке полевые мобильные госпитали российского производства прошли жесткую проверку как в условиях реальных боевых действий, так и в рамках проведения спасательных операций МЧС России, а также миротворческих миссий служб гражданской обороны других стран. Российская продукция зарекомендовала себя с лучшей стороны, заслужив высокую оценку медицинского персонала и пациентов.

Компания запланировала насыщенную деловую программу в рамках выставки: встречи и переговоры по дальнейшему сотрудничеству в области поставок вооружения и военной техники, развитию офсетных программ и возможностей налаживания индустриального партнерства с оборонными предприятиями стран региона.

"Рособоронэкспорт на SITDEF PERU 2025 продолжит консультации с партнерами из Латинской Америки по проектам технологического сотрудничества, которые были инициированы в ходе завершившейся недавно в Бразилии выставки LAAD 2025. Обсудим совместное и лицензионное производство на территории стран региона российского стрелкового оружия, техники для Сухопутных войск, средств ПВО, БЛА и радиоэлектронных средств борьбы с БЛА", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".